«На Украине уничтожают оппозицию»: В Крыму оценили обвинения Медведчука в госизмене

Виктор Медведчук приезжал отдыхать в Крым в августе прошлого года. Фото: личная страница Виктора Медведчука на Facebook

Обвинения Гепрокуратуры Украины в госизмене, которые выдвинуты против нардепов Тараса Козака и Виктора Медведчука - не что иное, как попытка уничтожить оппозицию, уверен крымский политолог Владимир Джаралла.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что депутаты - члены партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов Крыму. Следствие пытается установить местонахождение Медведчука, а Козак находится в России.

Дело Медведчука касается газового месторождения на черноморском шельфе около Керчи. В 2012 году предприятие «Новые проекты», связанное с нардепом, получило разрешение на разработку месторождения. А когда Крым стал российским, депутат, по мнению Генпрокуратуры Украины, передал эксклюзивные данные «оккупационной власти».

Также украинские правоохранители обвиняют Медведчука в том, что в августе 2020 года он якобы направил Тарасу Козаку, находившемуся в России, некую секретную информацию о расположении «скрытого военного подразделения». Третье дело касается проекта «Луч». По данным прокуроров, нардеп создал организацию, опекающую украинцев, выезжающих на заработки в Россию. В доме Медведчука недавно прошли обыски.

- То, на что не решился кровавый Петр Порошенко (экс-президент Украины, - Ред.), вполне решился, казалось бы, либеральный Владимир Зеленский (нынешний глава украинского государства). Он явно уничтожает оппозицию, - говорит КП-Крым Джаралла.

Также политолог напомнил, что Зеленский в феврале ввел санкции против Виктора Медведчука и его жены. Кроме того, президент Украины ввел санкции против каналов «112», ZiK и NewsOne, которые принадлежат нардепу Тарасу Козаку.

- Введение санкций против своих же граждан - это абсолютно внесудебное решение даже по законам Украины. Любопытно, что тот самый Запад, который так тщательно заботится о правах человека и демократии, не обратил внимание на произошедшее. Тем самым, европейские политики проявляют двойные стандарты.

СПРАВКА «КП»

Виктор Медведчук - один из немногих украинских политиков, кто открыто выражает свою пророссийскую политику. Он не считает Россию агрессором и часто ездит в Москву на встречи с официальными лицами.

Тарас Козак - народный депутат Украины, член партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» и владелец телеканалов «NewsOne», «ZIK» и «112 Украина», против которых Зеленский ввел санкции.

11 мая 2021 года в отношении Тараса Козака и Виктора Медведчука было возбуждено дело о государственной измене.

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