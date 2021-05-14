Ялта осталась без благоустройства дворов и скверов на московские деньги

Проекты благоустройства на 350 миллионов рублей перенесли на 2022 год Фото: Архив "КП"

Ялта в этом году отказалась от благоустройства дворов и скверов за счет бюджета Москвы. Все проекты переносятся на 2022 год, кроме второго этапа реконструкции парка в Симеизе. Из 156 общественных территорий, которые запланированы к благоустройству в этом году, договоры подписаны на 135 объектов. У нас выпадает (из благоустройства) город Ялта, - отметил министр ЖКХ Крыма Сергей Донец. - Выполнение работ в текущем году невозможно. Уже после определения единого исполнителя работ по благоустройству в Ялте выяснилось, что у предприятия не закрыт кредит в банке, что осложняет получение банковской гарантии на аванс. Поэтому реализация 20 проектов откладывается. Параллельно администрация Ялты расторгла контракт с проектировщиком ремонта дворов в центре города. Проектирование благоустройства дворовых территорий на улицах Киевская, Спендиарова, Васильева, Тренева и других началось в прошлом году, с переходом на строительно-монтажные работы. Против предложенных проектов высказались жители, и найти компромисс с подрядчиком не получилось - проектированием будет заниматься другой исполнитель, чтобы 2022 году приступить к работам. - Все мероприятия по Ялте будут выполнены в 2022 году, - заверил глава Крыма Сергей Аксенов. - 350 миллионов рублей, предназначенные городу, мы в этом году перераспределим на другие муниципалитеты, а Ялте все возместим на следующий год. Единственный объект из программы благоустройства, на который средства будут выделены в этом году - Симеизский парк. На этой общественной территории пройдет второй этап реконструкции для полной сдачи объекта. Напомним, в этом году на благоустройство крымских городов и сел правительство Москвы выделило 2 миллиарда 170 миллионов рублей. В перечне 156 объектов - 111 придомовых территорий и 43 общественных - парки, скверы, площади. Причем на все работы отведен очень короткий срок - до 1 июля. Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

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