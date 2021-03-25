В Крыму за благоустройством общественных территорий будут следить онлайн

Центральные площади Симферополя вошли в план благоустройства этого года Фото: Анна КИРИЕНКО

В Крыму за благоустройством общественных территорий на деньги правительства Москвы будут следить онлайн. Вместо GPS-трекеров, которыми хотели снабдить всех ответственных должностных лиц, на каждой общественной территории должна быть установлена веб-камера.

- Чтобы на уровне министерства ЖКХ мониторить и оперативно докладывать, в контракты вписали обязательную установку видеокамер на каждом объекте, - сообщил министр ЖКХ Сергей Донец. - Планировали, чтобы в режиме реального времени можно было отслеживать, и чтобы каждый гражданин мог увидеть, что происходит в его регионе.

Из 156 объектов, на благоустройство которых правительство Москвы в этом году выделило 2 миллиарда 170 миллионов рублей, контракты заключили на 131. В отстающих числятся Бахчисарай, Симферополь, Евпатория и Ялта. Уже понятно, что до 1 июля в Ялте строительные работы не закончат, поскольку в проекты благоустройства пришлось вносить изменения. Симферополь взял обязательства подписать все договоры до 30 марта.

- Минстрой России просит сделать медийную огласку, поэтому в Алуште, Керчи, Саках, Красноперекопском, Белогорском, Джанкойском, Первомайском, Раздольненском районах необходимо организовать онлайн-трансляцию, - подчеркнул министр.

В перечне на этот год 111 придомовых территорий и 43 общественных - парки, скверы, площади. Причем на все работы отведен очень короткий срок - до 1 июля. В Симферополе работы начаты только в сквере им. Сергия Радонежского. По плану ремонту подлежат площади им. Ленина и им. Куйбышева, бульвар им. Франко и сквер возле городской администрации.

- У каждого главы администрации должен быть телефон уполномоченного от многоквартирного дома или общественной территории, чтобы они звонили, если подрядчик не выходит на объект, - считает глава Крыма Сергей Аксенов. - Плюс регулярный выезд на место. Вот и вся система контроля.

В прошлом году объектов и денег было в два раза больше. Но управиться с ними в администрациях смогли только на половину, а со всеми недоделами обещали разобраться до 1 февраля. Когда же и этот срок был сорван, глава Крыма пригрозил надеть GPS-трекеры на ответственных лиц, чтобы понимать, где они находятся. Поскольку на объектах благоустройства их не видели ни разу.

Оценку «тихий ужас» получила ситуация в Симферополе. Благоустройство дворов закончилось их полной разрухой, под которой председатели МКД подписываться не хотят. Скверы и общественные пространства, которые еще прошлой осенью были готовы на 99,9%, до сих пор не приняты комиссией. Первый же затяжной дождь затопил сквер возле столичного Дворца культуры профсоюзов, на ремонт которого потратили больше 200 миллионов рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Равнение на июль: Муниципалитетам Крыма поставили жесткие сроки благоустройства

Чиновников будут контролировать общественные активисты и GPS-трекеры (подробнее)

Недавно отремонтированный сквер Симферополя затопило после ливня

На ремонт парка выделили 208 миллионов рублей (подробнее)