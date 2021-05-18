Компания «РСК-Юг» приводит в порядок дороги Керчи

В Керчи в этом году ремонту подлежит больше 20 км дорог. Фото: Администрация Керчи

Региональная строительная компания-Юг («РСК-Юг») ведет ремонт улично-дорожной сети в Керчи. До конца июня предстоит привести в нормативное состояние 13 городских магистралей и межквартальных проездов.

- На многих объектах ремонт уже набрал обороты, - сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин. - Сейчас работы активно ведутся на ул. Фестивальной, ул. Студенческой, ул. Всесоюзной, на дороге, ведущей к медицинскому колледжу им Г. Петровой, ул. Макарова.

В этом году в городе-герое предстоит отремонтировать более 20 км дорожного полотна. Помимо снятия старого и укладки нового асфальтобетонного покрытия, подрядчик занимается восстановлением тротуаров, обустройством остановок общественного транспорта, уличным освещением и нанесением дорожной разметки.

Помимо замены асфальтобетонного покрытия подрядчик обустраивает пешеходные дорожки и освещение. Фото: Администрация Керчи

В конце марта «РСК-Юг» сдала в эксплуатацию дорогу на улице Ак-Мечеть в поселке Гвардейское под Симферополем. В новый асфальт «одели» больше 2 км проезжей части, установили 6 автобусных остановок, 68 столбов освещения. К каждому домовладению на протяжении всей улицы сделан съезд, подъем и спуск с тротуаров оборудован для колясок и маломобильных групп населения, проведена ливневая канализация для сбора и отвода дождевой воды. Ширина дорожного полотна составляет 7 метров. Движение организовано по двум полосам.

- По нормативным требованиям эта дорога будет эксплуатироваться до капремонта 20 лет, - заверил министр транспорта Крыма Евгений Исаков. - Подрядчик дает 4 года гарантии на дорожное полотно. Объект сложный, должны были сдать еще до конца 2020 года. Но из-за некачественной проектной документации сроки пришлось сдвинуть - не учли 14 инженерных сетей, которые пришлось вносить в документацию. Зато теперь все в порядке и по улице пустили новый автобусный маршрут.

Пордядчик дает гарантию на покрытие на 4 года. Фото: Администрация Керчи

Распоряжением главы Крыма «РСК-Юг» определена единственным подрядчиком по госконтракту на ремонт улично-дорожной сети Керчи. Стоимость работ составляет 370,7 миллионов рублей. Срок окончания работ определен 1 сентября.

Всего с «РСК-Юг» заключено 11 контрактов на ремонт улично-дорожной сети, проектированию и строительству дорог. В частности, подрядчику предстоит выполнить проект ремонта дороги Бахчисарай – Ялта через плато Ай-Петри и проект реконструкции шоссе Героев Сталинграда с подъездом к железнодорожной станции «Керчь-Южная».

Напомним, Региональная строительная компания-Юг («РСК-Юг») возводит подъездную дорогу к жилому комплексу в 4 микрорайоне по ул. 60 лет СССР в Алуште. Многоэтажный массив и подъезд к нему будут удерживать три подпорные стены высотой до 7 метров и 55 буронабивных свай.

Строительство ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Для прокладки 695 метров транспортной магистрали строителям нужно укрепить склон, иначе дорога вместе с домами может съехать в соседний овраг.

Срок сдачи объекта по паспорту 31 декабря, но строители готовы запустить дорогу несколько раньше, с учетом начала сезона дождей и активным заселением жильцов в уже готовые квартиры.

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