Когда можно будет открыть купальный сезон в Крыму, рассказали синоптики

Официально купальный сезон на полуострове открывается в июне Фото: Архив "КП"

Туристы, которые планируют приезжать на отдых в Крым, в первую очередь интересуются самыми главными вопросами - какая погода на полуострове и когда начнется купальный сезон в Крыму. Море больше всего притягивает курортников, поэтому помимо всех достопримечательностей, дворцов и красивых мест, любой отдыхающий хочет накупаться в в соленой воде и поваляться на пляже. Когда же можно буде открыть купальный сезон в Крыму - узнавала «Комсомолка».

Официально купальный сезон в Крыму открывается в июне, но зачастую люди едут к морю гораздо раньше. Уже в середине мая на побережьях спокойно загорают десятки туристов, но в море лезут только самый смелые.

ГДЕ САМОЕ ТЕПЛОЕ МОРЕ

По данным синоптиков, температура морской воды на середину мая 2021-го года находится в пределах от 15 до 18 градусов. Самая теплая морская вода в Севастополе и на побережье Азовского моря. Она здесь успела прогреться до 16-18 градусов. В Ялте, Алуште и Евпатории пока только 15 градусов.

- Температура морской воды - очень непредсказуемое явление. Даже в середине лета она может резко опустится до 13 градусов из-за штормов и холодного течения, поэтому точные прогнозы делать сложно, - говорит КП-Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая. - Предположительно в конце мая, когда вода прогреется благодаря стабильно теплой температуре воздуха, уже можно будет говорить о хорошей воде.

ИДЕАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕ БЫВАЕТ

По словам главного внештатного кардиолога Сергея Дербина, не стоит опасаться холодной воды, если у человека нет никаких патологий. В некоторых случаях это может пойти даже на пользу.

- Идеальной температуры для каждого не бывает, - отмечает эксперт. - У всех людей свой температурный режим, поэтому кто-то открывает сезон уже в январе, а кто-то боится в воду лезть и при 20 градусах. Здесь главное следить за своим состояние. Если вам комфортно купаться в холодной воде, то вреда она вам не принесет, а если вызывает неприятные ощущения, то с купанием лучше повременить.

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