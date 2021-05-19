В Севастополе мужчина с ножом напал на сотрудников МЧС

Сотрудник МЧС отбивался от агрессора стулом. Фото: скриншот из видео

На сотрудников МЧС около пожарной части в Севастополе с ножом напал пожилой мужчина. Видео инцидента выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видно, как мужчина с ножом бросается на пожарного. Тот пытается отбиться от агрессора стулом. Нападавшего пытаются утихомирить полицейские с дубинками, и спустя некоторое время буйного гражданина задерживают.

По данным пресс-службе управления МВД по Севастополю, нападавшим оказался 57-летний гражданин. Усмирить его удалось после применения спецсредств.

- Мужчина напал на сотрудников МЧС возле пожарной части с ножом в руке. На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, и в ходе применения спецсредств удалось отобрать у мужчины нож и доставить его в Севастопольскую городскую психиатрическую больницу, - уточнили в пресс-службе.

Отметим, что у нападавшего на пиджаке были награды. Однако в МВД не располагают данными о том, является ли мужчина ветераном.

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