Украинский «ПриватБанк» вернул крымчанам больше двух миллиардов рублей

«ПриватБанк» перестал работать в Крыму в 2014 году, когда полуостров стал российским Фото: Архив "КП"

Украинский «ПриватБанк», который экстренно закрылся и вывел все активы из Крыма в 2014 году, заявил о частичном возвращении вкладов населению полуострова. В сообщении банка говорится, что с момента присоединения Крыма к России «Приват» вернул жителям республики депозиты в размере 750 миллионов гривен (чуть более двух миллиардов рублей), включая проценты и штрафы.

В пресс-службе банка отмечают, что эта сумма выплачена на основании вынесенных на Украине судебных решений. На конец 2020-го года в банке было условное обязательство вернуть 5,72 миллиарда гривен (15,3 миллиарда рублей) из-за остановки своей деятельности в Крыму, а по судебным решениям - более 1,2 миллиарда гривен (более 3,2 миллиарда рублей).

Отметим, что после прекращения работы «ПриватБанка» и других украинских финучреждений, обязательства по выплате депозитов крымчанам взял на себя Фонд защиты вкладчиков. Для получения денег нужно было подать заявление и документы, подтверждающие право на требование компенсации.

Александр Молохов, руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ, отмечает, что «ПриватБанк» действительно мог вернуть часть вкладов жителям полуострова, которые обратились в украинские суды.

- Думаю, что есть небольшое число крымчан, которые не воспринимают существующею реальность. Эти люди не стали рассчитывать на то, что Россия поможет вернуть деньги, и уехали на Украину, подав там иски в суд. Вероятно, небольшая часть крымских вкладчиков «ПриватБанка» смогла вернуть там определенную сумму компенсаций. Но не все благополучно - люди жалуются, что украинское государство относится к крымчанам как к гражданам второго сорта, - отмечает Молохов. - Жители полуострова, которые обращались в Фонд защиты вкладчиков, уже получили свои компенсации. Конечно, не все предприниматели еще вернули свои вклады, но процесс идет.

По его словам, заявленные «ПриватБанком» суммы - не более, чем пиар-ход.

- Там есть своя непростая игра. Господин Игорь Коломойский, который ранее контролировал «ПриватБанк» (позже Украина национализировала финучреждение, - ред.), мечтает вернуть себе этот актив. Видимо, поэтому мы наблюдаем такие цифры и заявления, - подчеркнул юрист.

Молохов не исключил, что есть предприимчивые крымчане, которые захотели вернуть приватовские вклады и в РФ, и на территории Украины. Но такую схему эксперт назвал мошеннической и предостерег - у тех, кто «обогатился» таким образом, могут быть проблемы.

СПРАВКА «КП»

«ПриватБанк» в 2014 году был крупнейшим финучреждением в Крыму. У банка было 337 отделений на полуострове. Около 300 тысяч крымчан имели депозиты в «ПриватБанке». Большинство тех, кто имел вклады, не превышающие 700 тысяч рублей, и справки от банка о сумме депозитов, уже получили компенсации с помощью Фонда защиты вкладчиков. Были также и те крымчане, кто не смог найти нужные документы. Им компенсировали до 100 тысяч рублей. Подождать пришлось тем, чьи депозиты превышали 700 тысяч в рублевом эквиваленте. Они получат компенсации за счет средств от продажи украинского олигарха Игоря Коломойского. Ему принадлежали не только отделения «ПриватБанка» в Крыму, но и санаторий «Форос». Его продали за 1 млрд. 429 млн. рублей. Продажа имущества олигарха продолжится, так как Фонду защиты вкладчиков предстоит выплатить больше 5 млрд. руб, на которые претендуют больше 9 тысяч человек.

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