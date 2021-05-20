Ялтинский лук и домашнее вино: Как в Крыму обманывают туристов

Многие курортники заранее планируют свой отдых на полуострове, но в итоге получают разочарование в виде плохого сервиса Фото: Архив "КП"

Каждый год в Крым съезжаются миллионы туристов. Но многие получают букет разочарований в виде плохого сервиса, поддельного вина, нечестных таксистов и других «прелестей» летнего отдыха. «Комсомолка» собрала ТОП самых распространенных способов по обманыванию туристов, чтобы помочь курортникам избежать лишней траты денег и нервов.

ЖИЛЬЕ

Приезжие за несколько дней или даже месяцев до своего отдыха бронируют жилье по красивым фото, а на деле получают унылый домик в забытом поселке с туалетом во дворе и душем без горячей воды. Иногда оплаченных апартаментов может и вовсе не быть, а хозяин перестает отвечать на звонки. По словам крымского гида Татьяны Джулепы, это самый распространенный обман во время курортного сезона.

- Чаще всего туристы выбирают апартаменты с фотографиями одних комнат, а на деле - совсем другая картина, - говорит КП-Крым эксперт. - Но все же сейчас турист не глупый, поэтому не так просто курортников кинуть на деньги. Но для подстраховки лучше выбирать официальных гидов, которые смогут грамотно рассказать обо всех тонкостях курортов.

ТАКСИ

Надеясь, что глупые курортники плохо ориентируются на местности, частные извозчики специально возят туристов по самым длинным дорогам или удваивают, а то и утраивают цену за поездку. В таком случае лучше заказывать такси в официальных мобильных приложениях или по телефону самых популярных местных служб. Это позволит узнать стоимость поездки еще до е начала.

ДОМАШНЕЕ ВИНО

Многим туристам кажется, что если на бочках написано «домашнее вино», то значит его готовят для себя и не станут заправлять химией. Но на деле от такого напитка лучше отказаться. Иначе можно нарваться на подкрашенный спирт с сиропом или порошковый продукт.

На набережных часто продают поддельные напитки Фото: Архив "КП"

- Это распространенное явление не только у нас в Крыму. В каждом южном регионе есть такие точки розлива, на которых туристам пытаются продать эти якобы дорогие и изысканные домашние вина. Только на деле процентов 80% от того, что там продают - это просто обычный спирт, разбавленный водой и красителем, - отмечает Джулепа.

Чтобы попробовать вкусное крымское вино, лучше выбирать фирменные алкогольные маркеты или сразу отправиться на дегустационную экскурсию на винзавод.

ЯЛТИНСКИЙ ЛУК

Странным обманом для отдыхающих является подделка ялтинского лука. Да, оказывается, бывает и такое. Сладкий плод уже давно стал визитной карточкой полуострова. Курортники скупают сетки ялтинского лука со всех прилавков, но и здесь бывают разочарования. Под видом ялтинского деликатеса продавцы иногда выдают лук-гибрид, который горчит и пачкает руки в фиолетовый цвет.

Настоящий «ялтинец» растет только в Оползневом и Запрудном, а все остальные виды этого овоща, которые на него похожи, могут оказаться гибридной подделкой. Настоящий сорт должен быть небольшим по размеру, сладким и ни в коем случае не пачкать пальцы.

АНИМАТОРЫ

Наглеют на полуострове не только люди, но и животные. Вернее люди, переодетые в животных. Зебры, лошади, Микки-маусы и другие веселые мультяшные герои в ростовых костюмах умело уговаривают отдыхающих на селфи или совместную фотографию, а потом требуют деньги за фотокарточку. Отбиться от них почти невозможно - смартфоны они берут в свои руки, пока ты не рассчитаешься.

Наглеют на полуострове не только люди, но и животные. Вернее люди, переодетые в животных. Фото: Архив "КП"

- Сейчас таких ряженых уже не так приветливо встречают. От аниматоров часто пытаются откреститься и сами туристы. Но даже если случилось так, что вы попали в такую ситуацию, всегда нужно знать свои права, чтобы потом доказать виновность того, кто отобрал у вас телефон и деньги, - отмечает Татьяна Джулепа.

БАРМЕНЫ

Курортный сезон - настоящая золотая жила для барменов и официантов. Владельцы баров платят сотрудникам небольшие деньги - смена может стоить до двух тысяч рублей, поэтому бармены всячески пытаются компенсировать свои труды за счет клиентов. Кому-то не доливают, а если видят, что посетителю уже все равно, что у него в стакане, в коктейль могут подмешать и обычный спирт.

- Такие обманы часто бывают в каких-то забегаловках или не особо приличных барах, поэтому совет туристам - просто выбирать хорошие заведения, в которых все будет официально, - говорит эксперт. - Да и пугаться не нужно. Обманов везде хватает, просто нужно ответственно подходить к своему отдыху.

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