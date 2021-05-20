Строительный мусор и мешки с цементом: Опубликованы фото квартиры Зеленского в Крыму

В июле 2019 года в квартире Зеленского проводился ремонт. Фото: Юрий Кот

В сети появились уникальные кадры квартиры президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии. Их опубликовал украинский журналист, сторонник «Антимайдана» Юрий Кот в своем телеграм-канале.

Мешки со строительным мусором. Фото: Юрий Кот

По его информации, в квартире Зеленского, когда он уже стал полноправным президентом Украины, в июле 2019 года проводился ремонт. На снимках видны мешки с цементом, высокие окна в пол и деревянные столы, которые рабочие обычно используют, чтобы добраться до труднодоступных мест. В целом, квартира выглядела нежилой. Что сейчас происходит в апартаментах Зеленского, неизвестно.

- За достоверность фото ручаюсь, - написал журналист.

Ремонт шел полным ходом. Фото: Юрий Кот

Кот отмечает, что элитная недвижимость президента Украины оценивается в 47,5 миллиона рублей. Это квартира площадью 154 квадратных метра свободной планировки. По документам она оформлена на супругу Зеленского Елену. Недвижимость была куплена в 2013 году. Украинский лидер недавно задекларировал крымскую квартиру, сильно занизив ее цену. Он указал, что стоимость апартаментов - всего 1 миллион 310 тысяч гривен (что в рублях три с половиной миллиона).

Квартира Зеленских находится в этом доме Фото: "КП" Архив

По данным КП-Крым, стоимость квартир в жилом комплексе «Император», который находится в 150 метрах от Ливадийского дворца и неподалеку от пляжа, составляет не меньше 44 миллионов рублей.

Кстати, несмотря на нежелание признавать российский Крым, Зеленский исправно оплачивает счета за коммунальные услуги по крымской квартире. Как сообщил глава РК, средства регулярно поступают в бюджет республики.

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