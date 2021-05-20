Поливали водой, пока он тащил КАМАЗ: Замначальника спецотряда МЧС в Симферополе проводили на пенсию необычным способом

Подобная традиция уже давно прижилась у пожарников по всей России Фото: Архив "КП"

Во многих профессиях есть свои необычные традиции. Пожарные в этом смысле не исключение. На днях пользователей социальных сетей восхитило видео того, как сотрудники чрезвычайного ведомства провожают на заслуженную пенсию своего боевого товарища.

Мужчина в полном обмундировании выходит из здания симферопольской части и тянет на плечах трос с КАМАЗОМ. На улице его встречают коллеги, которые обливают пенсионера водой из гидрантов. Под одобрительные крики сослуживцев, несмотря на сильный напор воды, мужчина все же устоял на ногах, а после традиционного обливания сразу пошел обниматься с товарищами.

Оказывается, такая традиция уже давно существует в рядах пожарников по всей России. Считается, что таким необычным образом со служащего смывают накопившиеся за долгие годы работы сажу и копоть.

ЖЕСТ ДРУЖБЫ И УВАЖЕНИЯ

Как оказалось, героем трогательного видео стал заместитель начальника специализированного отряда ГУ МЧС Максим Кравчук. За двадцать лет службы он выезжал на все пожары и организовывал работу сослуживцев при ЧС, чем и добился большого уважения среди коллег.

- Не к каждому сотруднику такая традиция применяется. Это такой себе жест дружбы и уважения у пожарников, - рассказывает КП-Крым автор видео Татьяна Букарева, работник специализированного отряда ГУ МЧС России по РК. - Это уважение и почет. Скажем, если руководитель с тобой на лесном пожаре рука об руку, а не сидит в штабе, то он свой. Вот эти ребята приехали с разных смен специально, чтобы проводить его!

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе МЧС по Крыму, для полуострова такие проводы - очень редко событие.

- Вообще у нас на полуострове это происходит редко, сравнительно с другими регионами России, - отмечают в пресс-службе ведомства. - Поэтому именно эта история, которая приключилась в части на улице Героев Сталинграда, дорогого стоит.

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