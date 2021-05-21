Крымчанина Ивана Яцкина признали виновным в госизмене

Иван Яцкин. Фото: Николай Полозов/Facebook

Верховный суд Крыма 21 мая признал виновным в государственной измене жителя полуострова Ивана Яцкина, рассмотрение уголовного дела закончено.

- Подсудимый Иван Яцкин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275-й УК РФ (государственная измена). Ему назначено наказание в виде 11-ти лет лишения свободы с ограничением свободы на срок один год. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, - сообщили КП-Крым в пресс-службе Верховного суда Крыма.

В ведомстве уточнили, что Иван Яцкин, будучи гражданином РФ, передал представителям иностранного государства сведения, содержащие государственную тайну.

Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Адвокат Ивана Яцкина Николай Полозов заявил, что приговор будет обжалован по согласованной позиции с подзащитным.

- В зачет отбывания наказания входит срок содержания под стражей с октября 2019 года. Таким образом, до полного отбытия наказания по данному приговору Ивану Григорьевичу осталось менее 9,5 лет, - уточнил юрист.

Напомним, Ивана Яцкина задержали в 2019 году в селе Доброе (Симферопольский район Крыма). Задержанного этапировали в Москву. По данным следствия, крымчанин в начале 2016 года собирал и передавал украинским спецслужбам персональные данные сотрудников МВД РФ по Крыму. Некоторые материалы имели гриф «секретно».

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