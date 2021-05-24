Курортные романы и землетрясения: Астролог рассказала о грядущем туристическом сезоне в Крыму

Гостям полуострова необходимо быть осторожными и держать свои сердечные желания под контролем Фото: Архив "КП"

Туристический сезон этого года обещает быть насыщенным. Крыму предстоит не только встретить огромное число туристов, но и столкнуться рядом проблем. Полуостров ожидает нехватка воды и несколько землетрясений говорит КП-Крым Алена Окишева - доцент географических наук и астролог.

Этим летом на полуостров будет активно воздействовать Плутон - планета с огромной энергией, которая оказывает довольно противоречивое влияние. С одной стороны, она дает огромные возможности и выход на качественно новый уровень жизни, а с другой - Плутон в гороскопе обозначает болезненные перемены, потери и разрушения. Крым ожидают нестабильные ситуации, что может отразиться также и на комфорте туристов.

- Чаще всего подобное воздействие ограничивается легкими землетрясениями. Их не стоит пугаться - толчки не переходят черту выше двух балов. Возможно, это будут отголоски землетрясений в Турции или Италии, - поделилась астролог.

Кроме этого, повлияет на курортный полуостров и Черная Луна. Она имеет довольно сильное влияние на подсознание людей, а в природе ее влияние способно вызывать аномальные явления. Летом этого года на полуострове могут случиться два землетрясения. Они не принесут разрушения, однако привлекут внимание любителей острых ощущений, сообщила Алена Окишева.

По словам специалиста, самыми опасными периодами с астрологической точки зрения, могут стать июль и август. В середине августа ожидаются природные аномалии и трудности в семейных взаимоотношениях. Гостям полуострова необходимо быть осторожными и держать свои сердечные желания под контролем. Не стоит рассчитывать на то, что курортный роман, который может завязаться в августе, перерастет во что-то большее.

- Последний месяц лета будет богатым на легкие курортные романы, поэтому сразу стоит понимать, что никаких серьезных продолжений после окончания отдыха не последует. Но во временной промежуток с июня по июль могут перерасти в теплые семейные отношения, - заключил специалист.

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