Волосы в блюде и хамство: Чем недовольны туристы после майского отдыха в Крыму

Этим летом власти Крыма ожидают миллионный поток туристов, только вот хороший сервис никто не отменял Фото: Архив "КП"

Во времена коронавирусных ограничений у российских туристов остается не так много вариантов для отдыха и путешествий. Турцию закрыли, на Мальдивы ехать дорого, и отдыхающие со всей страны ринулись на полуостров. Но гостеприимством по-крымски остались довольны не все.

ПРОСТО НЕ СЕЗОН

В конце мая впервые на отдых в Крым прилетела первый заместитель руководителя департамента труда и соцзащиты Москвы Александра Александрова. Вместе со своей семьей она за несколько месяцев забронировала и оплатила два номера в одном из хороших бутик-отелей Крыма. Но и здесь крымский сервис сильно подвел. Апартаменты были заняты, а вид из другого номера, который семье чиновницы предложили взамен, гостей расстроил.

- Вместо мечты на фотках и двух номеров мы все загружаемся в один номер с другим видом и шумной стройкой с бензопилой. Менеджмент никак не собирается и полностью не способен решить проблему. Да его попросту нет на работе, - негодует гостья полуострова в личном аккаунте на Facebook.

Отдых полностью разочаровал москвичей. Даже в ресторане, по словам гостьи, под видом дорогих деликатесов якобы выдавали обычную еду из столовой. Заказываешь белые грибы с пармезаном, а на стол через 40 минут принесут шампиньоны.

- Зачем врут, сами не знают. Волосы в блюде. Официанты и повара орут и ругаются на кухне так, что в зале все вздрагивают, - негодует чиновница.

Несколько дней в Крыму сильно разочаровали чиновницу. На эмоциях она даже оставила гневный отзыв у себя в социальных сетях, а через пару дней персонал отеля извинился перед ней и объяснил, что всему виной - не сезон...

НЕГОСТЕПРИИМНО И ДОРОГО

Отдыхом в Крыму недовольны даже частые гости полуострова. По словам россиянки, которая приехала на майские праздники и написала об этом у себя в блоге Travel Bears, в регионе заметны хорошие изменения, но недостатки никто не отменял. В первую очередь, туристку поразили цены и негостеприимное отношение местных жителей.

- Хапуги они там, конечно, - жалуется туристка. - Проблема это не только черноморского побережья. Содрать денег с заезжего туриста желает чуть ли не каждый прибрежный житель. Ничего нового. Так работает индустрия гостеприимства. Просто хотелось бы доброжелательности, которое это самое гостеприимство подразумевает.

Помимо не самого лучшего сервиса, девушка отметила и положительные моменты во время отдыха. Если раньше в Крыму все «ветшало и сыпалось», а сейчас – хорошие дороги и ремонт.

- Плитку кладут, что в Москве в шутку называют «собянинской», и дороги приводят в порядок. Видно, что деньги вкладываются, вертятся, - отмечает курортница.

АТМОСФЕРА ХОРОШАЯ, НО СЕРВИС «ПОДКАЧАЛ»

В конце месяца в Крым на короткий отдых также решила приехать парочка туристов. О своем путешествии они рассказывали на YouTube-канале Nikita Krylov. Гуляя по Ялте, молодые люди посетили несколько местных заведений и остались довольны атмосферой в городах полуострова, но крымский сервис опять «подкачал».

- Круто, очень круто! Столько людей, все гуляют. Обалденная летняя погода, - повторяют туристы, прогуливаясь по набережной в Ялте.

Но стоило только зайти в одно известное заведение прямо на берегу моря в Ялте, хорошее впечатление затмил сервис.

- Нам вообще не понравилось. Хоть мы и очень любим это заведение, но нам принесли не тот бургер, а потом не захотели его менять. Пиццу пришлось ждать 40 минут, а официанты не хотели идти навстречу, - жалуются отдыхающие.

КСТАТИ

По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, большое количество броней в отелях было перенесено с прошлого года на этот, поэтому мест в крымских объектах размещения на сегодняшний день почти не осталось.

- Основой объем продаж был совершен в начале года и это, прежде всего, касается номеров категории «стандарт». Более высокая категория номеров имеет более высокую цену, и, в некоторых случаях динамическое ценообразование приводит к повышению стоимости на оставшийся номерной фонд. Все российские курорты испытывают дефицит объектов hi-класса. И нам, и другим органам власти, и соответствующим структурам поручено контролировать необоснованность ценообразования. На данный момент информации о нарушениях у нас нет, - отмечает министр.

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