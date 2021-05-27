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Общество27 мая 2021 7:00

Туристу на заметку: ТОП-5 самых опасных представителей дикой природы Крыма

«Комсомолка» рассказывает, как уберечь себя от ядовитых насекомых и животных полуострова
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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На полуострове обитает очень много разных насекомых, некоторые из них могут быть смертельны

На полуострове обитает очень много разных насекомых, некоторые из них могут быть смертельны

Фото: Архив "КП"

С конца мая в Крым массово едут туристы. Миллионы отдыхающих будут ходить в горы, загорать на пляже и купаться в море. Казалось бы, какая опасность может ждать курортников на полуострове, ведь все смертельно ядовитые твари обитают где-нибудь в Африке или Азии. Но, по словам зоолога и доктора биологических наук Сергея Иванова, в республике все же есть чего бояться. Представляем ТОП-5 .

КЛЕЩИ

Хоть о них знают многие, но не все торопятся защищаться от этих кровососов или нести снятого с себя клеща в санитарно-эпидемиологическую службу. Самая большая опасность этих насекомых в том, что они могут поджидать вас буквально везде: в кустах, траве, на дереве и даже в тени на пляже. Поэтому всегда нужно быть на чеку. Первый пик активности клещей приходится на апрель-май.

Первый пик активности клещей приходится на апрель-май.

Фото: Архив "КП"

По данным Роспотребнадзора, большинство людей страдают от укусов кровососов в горах, лесах и городских парках. Хоть в Крыму каждый год проводят акарицидную обработку (меры по уничтожению клещей), людям все же стоит дополнительно обрабатывать ноги аэрозолями, а после прогулки внимательно осматривать себя и близких.

ПАУКИ

Кроме клещей на полуострове водится еще много разной живности. Самый ядовитый крымский паук - это Черная вдова или каракурт. Об этом насекомом не зря существует много разных легенд, ведь его укус может оказаться смертельным. Встретить Черную вдову можно в степных и предгорных районах Крыма, а в случае укуса нужно немедленно обратиться к врачу.

В Крыму каракурта можно встретить практически везде

Фото: Архив "КП"

СКОРПИОНЫ

Самая большая концентрация скорпионов сосредоточена на Южном берегу Крыма. Здесь, вдоль побережья, чаще всего водятся эти маленькие светло-желтые насекомые, которые не представляют большой опасности для крымчан и гостей полуострова, так как их укус не ядовитый.

СКОЛОПЕНДРЫ

Это паукообразное может прятаться в любых, даже самых неожиданных местах

Фото: Архив "КП"

В Крыму живет много разных видов многоножек и скорпионов, но все они не представляют смертельной опасности, кроме сколопендры. Это паукообразное может прятаться в любых, даже самых неожиданных местах, заползать в машины, дома и палатки. При этом у сколопендры ядовитым может быть не только укус, но и слизь, которая покрывает все ее тело.

ЗМЕИ

Единственной ядовитой змеей на полуострове принято считать степную гадюку. Ее можно встретить гуляя вдоль водоемов, в горных и равнинных степях, в лесах и на грунтовых дорогах Керченского полуострова. Яд гадюки может быть смертельным для человека, а сам укус - сильно болезненным, поэтому с первой помощью лучше не медлить. Сначала нужно отсосать яд, обязательно промывая рот водой, а затем дать пострадавшему выпить около трех литров жидкости. На обработанный антисептиком укус нужно наложить очень тугую повязку и отвезти человека в ближайшую больницу.

Яд гадюки может быть смертельным для человека и животного. Фото: Плохие новости Крым|Симферополь

Узнать гадюку несложно. На спине у нее есть характерный отличительный рисунок в виде коричневых горизонтальных линий.

КОМПЕТЕНТНО

- Если вы любитель активного отдыха и часто ходите в походы или устраиваете пикники, то нужно внимательнее относиться к выбору мест на природе, тщательнее осматривать себя после каждой такой вылазки, стараться носить закрытую одежду и не забывать пользоваться дополнительными средствами от насекомых, - рекомендует зоолог Сергей Иванов.

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