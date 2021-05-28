В Крыму полицейский торговал оружием со склада списанных боеприпасов

Незаконную деятельность сотрудника МВД пресекли в мае прошлого года Фото: Архив "КП"

Бывшего начальника оружейного склада «Центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Крыму» обвиняют в краже и продаже оружия. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Крыму и Севастополю, весь инвентарь мужчина продавал друзьям и знакомым.

Еще в конце 2018 года начальник решил подзаработать на том, что крал вверенное ему имущество, которое находилось в складах оружейного хранилища. Он беспрепятственно заходил в помещение, похищал боевые стволы, боеприпасы или обмундирование, которое попало в подразделение полиции на утилизацию.

- В ходе следствия установлены организованные им тайники в Ялте и на территории Симферопольского района, где мужчина хранил украденное со склада имущество. В ходе проведения ряда следственных действий оружие из данных тайников было извлечено и приобщено в качестве доказательственной базы по уголовному делу, - отмечают в пресс-службе.

По данным следствия, всего полицейскому удалось похитить около 150 единиц оружия. В «коллекции» была и раритетная винтовка Мосина образца 1891-1930 годов.

Незаконную деятельность сотрудника МВД пресекли в мае прошлого года. Теперь он обвиняется по нескольким статьям УК РФ. Расследование уголовного дела завершено. Мужчину поместили под стражу, уволили со службы, а дело передали на рассмотрение в Киевский районный суд Симферополя.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таврической академии Крымского федерального университета не нашли бомбу

Сообщение о минировании оказалось ложным (подробнее)

Неработающий лифт стал причиной смерти пенсионера в Керчи

Мужчина пешком поднялся на 14-й этаж и получил сердечный приступ (подробнее)