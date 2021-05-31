Синоптики: В ближайшие сутки Крым накроет ливнями и градом

По словам синоптиков, начало лето будет значительно прохладнее, чем май Фото: "КП" Архив

После того, как на весь Крым обрушился сильный ливень, погода не спешит улучшаться. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе Крымского гидрометцентра, в ближайшие дни на полуострове ожидаются сильные дожди, град и шквалистый ветер.

- Начало лета мы встретим с очень нелетной погодой: будет пасмурно, дождливо, а местами ожидается град, - говорят в пресс-службе гидрометцентра. - Температура воздуха будет чуть ниже, чем была в последнюю неделю - 20-25 градусов тепла.

По словам синоптиков, начало лета будет значительно прохладнее, чем конец мая. Температура в период с 1 по 7 июня не превысит отметку 25 градусов.

Также в ГУ МЧС предупредили о возможном подтоплении территорий, авариях на некоторых объектах энергетики и ЖКХ.

- Днем и до конца суток 31 мая, в течение суток 1 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с, - добавляют в ведомстве.

Напомним, на прошедших выходных весь Крым заливало сильными дождями - да такими, что улицы городов просто затопило. Местные жители активно делились фотографиями в социальных сетях.

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