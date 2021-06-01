В Новом Свете после реконструкции открыли обновленную набережную

Общая площадь благоустроенной территории составила почти девять тысяч квадратных метров Фото: Архив "КП"

В поселке Новый Свет, что под Судаком, после реконструкции торжественно открыли набережную. Площадь благоустроенной территории составила почти девять тысяч квадратных метров. Как сообщил глава администрации Судака Игорь Степиков, в поселке заменили люки, колодцы и ливневки, установили бордюры, а на пешеходных зонах уложили новую плитку.

- Здесь было старое асфальтовое покрытие. После малейшего дождя люди ходили по щиколотку в грязи. Была полностью отремонтирована ливневая канализация, приведены в порядок клумбы, - отметил он.

Около набережной рабочие отремонтировали дорогу, которая ведет к морю. В дальнейшем там планируют установить скамейки и новые опоры освещения.

По словам министра курортов и туризма Крыма Владимира Волченко, через несколько дней такую же набережную откроют и в Саках.

- В Саки заходят большие инвестиционные проекты по строительству гостиничных комплексов уровня трех, четырех и пяти звезд с номерным фондом от одной до двух тысяч номеров. Это тысячи хорошо оплачиваемых рабочих мест, поступления в бюджеты, цивилизованное развитие транспортного бизнеса, общепита и так далее, - подчеркнул Волченко.

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