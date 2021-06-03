«Как собака в будке»: столетний ветеран из Керчи ютится в ветхом доме без водопровода и туалета

Нине Петровне в этом году будет 101 год Фото: Татьяна МАРКИНА

Долгожительница и ветеран войны Нина Ковалева из Керчи, условиями проживания которой заинтересовался Следственный комитет, по-прежнему не соглашается на уговоры местных чиновников. Участница войны, которой в этом году исполнится 101 год, отказывается переезжать в жилье из маневренного фонда (жилые помещения для временного проживания на праве пользования). Женщина мечтает о доме, в котором она будет полноправной хозяйкой.

Ветеран готовит на газовой печи. Это, пожалуй, единственное удобство в ее доме Фото: Татьяна МАРКИНА

- Зачем ей маневренный фонд, если ей положено муниципальное жилье. Там она будет без прописки, никто. Как собака в будке…Три раза мэр приезжал и предлагал переехать. Им это все для галочки. Они боятся, что она передаст жилье мне, - рассказала КП-Крым дочь долгожительницы Нина Смаковская.

Потолок давно трещит по швам и требует ремонта Фото: Татьяна МАРКИНА

Сейчас 100-летняя Нина Ковалева живет в ветхом доме в поселке Аджимушкай. В нем нет ни воды (водопровод к улице обещали подвести еще в 2018 году), ни туалета (он давно развалился и приходится ходить «на ведро»), со стен сыплется штукатурка, к тому же, прохудилась крыша. Год назад городская администрация выделила долгожительнице 100 тысяч рублей на ремонт дома. Половину этой суммы дочь Нины Петровны потратила на покупку газовой плиты и установку новой входной двери. На остальные деньги рассчитывает поштукатурить, побелить и покрасить дом. Власти предупредили: средства на ремонт выделяются всего раз в пять лет. А вот собственное жилье предоставить не могут - не положено.

У Нины Петровны на руках осталась Красноармейская книжка Фото: Татьяна МАРКИНА

- Миллион с хвостом не могут столетнему человеку на жилье выделить. Позор! - сетует Нина Смаковская.

Добиться от чиновников выделения муниципального жилья семья ветерана пытается с 2015 года, когда родные узнали, что это возможно.

В эти емкости ветеран собирает дождевую воду для бытовых нужд Фото: Татьяна МАРКИНА

- Я случайно пошла в собес и спросила, положено ли ей жилье? Сказали да, потому что она ветеран. Пошла в жилищный отдел, там тоже сказали, что положено. Я собрала все необходимые документы. Меня с ними послали в Министерство социальной защиты. Приехала комиссия, посмотрела. Пришел ответ: «не положено». Потому что она не участник боевых действий,- рассказывает дочь Нины Петровны.

Нина Коваленко имеет статус ветерана-участника Великой Отечественной Войны по статье 17 закона РФ «О ветеранах». В 1943 году Нина Петровна, выучившись на кочегара, на пароходе им. Свердлова помогала развозить тяжело раненых в госпитали, таскать бойцов приходилось и на себе. По закону она имеет право на меры социальной поддержки и обеспечение за счет федерального бюджета жильем, «независимо от имущественного положения». Это право семья ветерана уже несколько лет отстаивает в судах, но пока безуспешно.

Снаружи дом выглядит так Фото: Татьяна МАРКИНА

- В одном из решений суд удовлетворил иск Нины Петровны частично, обязав администрацию Керчи включить долгожительницу в список ветеранов на получение жилья. На этом дело закончилось, - рассказала дочь ветерана.

В Керчь уроженка Беларуси Нина Ковалева приехала в 60-тых. После конфликта с председателем колхоза, который отказался выдать женщине соломы, чтобы покрыть сарай, Нина Петровна продала корову и кур, заняла денег и уехала в Крым в поисках лучшей жизни. Председатель колхоза за отказ в помощи был осужден на пять лет. В Керчи Нина Петровна вышла замуж. Построенный с супругом дом уже трещит по швам, но другого у нее нет.

Сейчас вопрос отсутствия у Нины Петровны надлежащего жилья взяла на контроль прокуратура и следственный комитет. Ведомства заявили о начатой проверке действий местных чиновников.

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