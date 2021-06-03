Составлен список легальных гостиниц и отелей Крыма

Список отелей и санаториев республики позволит туристу выбрать нужный объект для размещения Фото: Архив "КП"

Лето уже вступило в свои законные права, а это значит, что пора паковать чемоданы, покупать билеты на самолет и бронировать жилье в Крыму. Но найти официальные и безопасные объекты размещения со свободными местами не так просто. В Министерстве курортов и туризма республики подготовили список отелей, гостиниц и санаториев, которые работают в правовом поле и подойдут для любого кармана.

В перечень вошло больше тысячи санаториев, отелей, гостиниц, пансионатов, гостевых домов, а также курортных комплексов Крыма. Они расположены в Ялте, Алуште, Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а еще в Бахчисарайском, Джанкойском, Ленинском, Белогорском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском, Кировском, Советском и Черноморском районах.

Со списком можно ознакомится по ссылке. Его составили так, чтобы было удобно найти нужную информацию по любому объекту: адрес, телефоны, электронная почта и сайт. По словам министра курортов Крыма Вадима Волченко, это сделает отдых для туристов максимально комфортным и безопасным.

- Реестр отелей и санаториев республики позволит гостю верифицировать выбранное средство размещения, удостовериться в его легальности и актуальности контактов. А также избежать сайтов-двойников или сайтов посредников, где зачастую не всегда отображена актуальная информация, - подчеркивает министр.

Чтобы улучшить сервис и сделать отдых на полуострове более комфортным, в рамках подготовки к курортному сезону был разработан информационный ресурс «Отзыв туриста об отдыхе в Крыму». На сайте все туристы, которые побывали на отдыхе в регионе, могут делиться впечатлениями и замечаниями после путешествия.

Напомним, в этом году во время курортного сезона в Крым планирует встречать небывалый поток туристов. По прогнозам местных властей, на отдых у Черного моря планирует приехать больше 8 миллионов отдыхающих с разных уголков страны.

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