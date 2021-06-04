Погода на июнь в Крыму 2021: Когда наступит жаркое лето

Температура моря в начале июня в среднем составляет 18 градусов Фото: Архив "КП"

Уже неделю в Крыму календарное лето. Только где солнце и жара? С конца мая на полуострове стоит нелетная погода: льют дожди и холодно, неужели это значит, что все лето будет прохладным? «Комсомолка» узнала, какой будет погода на июнь в Крыму 2021.

По прогнозам синоптиков, несмотря на дождливое начало, июнь на полуострове будет жарким. Столбики термометра дойдут до 30 градусов со знаком плюс, а температурный фон будет постепенно повышаться.

- Циклон, который сейчас находится на территории Крыма, будет заполняться. Осадки прекратятся, но в ближайшие выходные местами все же остается вероятность кратковременных дождей, - говорит КП-Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая. - Таких ливней, как в начале июня, пока точно не будет. Осталось потерпеть немного, и станет совсем тепло.

С 7 июня температура на полуострове пойдет на повышение и поднимется до 20-25 градусов.

Днем средняя температура в июне составит примерно 23-25 градусов, а ночью - 19. По прогнозам синоптиков, больше половины месяца будут солнечными, 9 дней - облачные и 6 с осадками.

Температура моря в начале июня в среднем составляет 18 градусов. Еще чуть-чуть и вода прогреется до 20-21 градуса, поэтому открыть купальный сезон можно будет совсем скоро.

Температура в июне 2021 намного ниже, чем в 2020-м. Начало этого же месяца в прошлом году было очень знойным, а под конец полуостров накрыло сильными ливнями.

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