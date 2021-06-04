«Кучи гниющей тины и водорослей»: крымчане возмутились неготовности пляжей к купальному сезону

На пляже в поселке Витино под Евпаторией до сих пор не убрали незаконные бетонные плиты. Фото: "Россия. Крым. Витино"

С 1 июня в Крыму официально стартовал пляжный сезон. Несмотря на проверки Минкурортов и туризма РК, а также предписания к арендаторам пляжей, не все зоны отдыха, как выяснилось, оправдали ожидания отдыхающих. Так, жители Евпатории, решившие открыть сезон раньше официального срока, обратили внимание на неприятный запах на городском пляже и большое количество гниющих водорослей как на берегу, так и в воде.

- Евпатория. Городской пляж. Огромные кучи гниющей тины и водорослей. Купаться деткам невозможно, в воду просто зайти нереально, вода грязная. Да, если зайти на глубину, то можно, но только не ребенку. Берег не чищен, вонь просто ужасная. Причем не только на городском пляже такая история, - написала в социальной сети Мария Редриева.

В подтверждение своих слов женщина опубликовала видео, снятое на пляже. Правда, некоторые пользователи посчитали, что тины на пляже не так уж и много, а дышать испарениями гниющих водорослей даже полезно.

В пресс-службе Министерства курортов и туризма республики сообщили КП-Крым, что все водоросли на пляже были убраны. Там предположили, что очистить берег попросту не успели после недавнего шторма. И прислали фото, подтверждающее факт уборки.

Так теперь выглядит пляж в Евпатории. Фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Тем временем не только на водоросли нарекают жители Евпатории. Пользователи социальных сетей отмечают обилие на пляжах города питейных заведений, что делает отдых с детьми менее комфортным.

- В городе пляжей не осталось. Одни шалманы! - написал один из жителей города.

Многострадальный пляж в Витино, где за несколько месяцев выросли незаконные домики с бетонными основаниями, пока что тоже не блещет чистотой. Прокуратура нашла нарушения в благоустройстве пляжа его арендатором. Работы по строительству приостановили. Но строительный мусор и бетон все еще присутствует на береговой линии.

Стройка остановлена, но мусор остался. Фото: "Россия. Крым. Витино"

Мусором на пляже недовольны и керчане. В местном паблике «Подслушано Керчь» появились фотографии, демонстрирующие последствия активного отдыха.

Городской пляж в Керчи. Фото: Анжела Мартыненко

- Приехали на горпляж и увидели много мусора после выходных! Вы вообще люди! Ведь наверняка были на машине! Неужели так тяжело собрать и увезти!!! Будьте людьми! - написала Анжела Мартыненко.

На городском пляже в Керчи можно встретить мусорные кучи. Фото: Анжела Мартыненко

Жители Алупки тем временем просят обратить внимание и на их зоны отдыха.

-В Алупке хотя бы засыпали щебнем (дорогу к пляжу), - написал горожанин.

А Севастопольцы отмечают обилие нечистот в морской воде.

- Балаклава бурлит… «гаванью», - написала одна из местных жительниц, стараясь избегать нецензурных выражений.

КОМПЕТЕНТНО

В этом году, по информации Министерства курортов и туризма Крыма, на 441 пляже полуострова в преддверии курортного сезона было обследовано дно и подготовлены матросы-спасатели. Практически завершены все строительные и подготовительные работы. Официальное оформление некоторых пляжей еще продолжается.

- Погода внесла коррективы - были шторма, достаточно холодно было в мае, что корректирует сроки забора проб на микробиологию воды для оформления соответствующих разрешительных документов, - сообщили в Минкурортов.

В целом по Крыму, по данным ведомства, спорные ситуации имеются примерно по 10 пляжам. Всего в этом сезоне на полуострове будут работать 457 пляжей. Представители Минкуролртов планируют до конца сезона проводить ежедневные проверки зон для купания.

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