Трое депутатов Верховной Рады Украины задекларировали в Крыму квартиры

ЮБК - излюбленное место для покупки недвижимости Фото: Архив "КП"

Несмотря на то, что Украина фактически не признает Крым российской территорией, народные депутаты Верховной Рады заключают сделки о покупке недвижимости на полуострове, действуя в российском правовом поле. Некоторые из них владеют квартирами и административными зданиями со времен украинского Крыма.

В распоряжении украинского общественно-политического движения «Честно» оказались декларации нардепов. Выяснилось, что трое из них владеют недвижимостью на Южном берегу республики.

Так, жена Игоря Ариха из «Блока Кернеса» задекларировала помещение площадью 158 квадратных метров в Ялте. Квартиру в том же курортном городе, согласно декларации, имеет и его однопартиец Владимир Тупицын. Площадь недвижимого имущества - 25 квадратных метров.

Административное здание в Алуште зарегистрировано на депутата президентской партии «Слуга народа» Андрея Тимчука. Он же - супруг главы Харьковской областной госадминистрации Айны Тимчук. Общая площадь здания - 478 квадратных метров. Оно было куплено, согласно документу, в 2018 году.

Видимо, народные избранники берут пример с действующего президента Владимира Зеленского, жена которого владеет квартирой в жилом комплексе неподалеку от Ливадийского дворца. Глава украинского государства задекларировал шикарную квартиру на ЮБК площадью в 130 квадратов. Правда, недвижимость была приобретена еще в 2013 году, когда Крым был в составе Украины. Наверняка Зеленский хотел отдыхать в квартире во время гастролей, ведь раньше он бывал на полуострове с концертами по нескольку раз в год. Глава РК Сергей Аксенов не раз заявлял, что семья Зеленских исправно оплачивает счета за коммунальные услуги, пополняя бюджет Крыма.

Отметим: крымские силовики собрали всю информацию о действующем бизнесе украинских чиновников на полуострове. Сергей Аксенов возмутился, что «многие из тех, кто на Украине декларируют себя борцами с российским государством, противопоставляют себя, нагнетают истерию, не стесняются владеть (недвижимостью) в Крыму».

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