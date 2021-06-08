Каждый город Крыма получит свой проект комплексного благоустройства

Благоустройство должно предусматривать единую концепцию всей территории Фото: Анна КИРИЕНКО

Крымские города и районные центры получат проекты комплексного благоустройства. В этом году на разработку проектов республика выделит 250 миллионов рублей.

- За каждым городом будет закреплена отдельная организация, которая будет выполнять проекты для конкретной территории, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - За Симферополем - «КрымНИИпроект», за Керчью - институт «Шельф», и так по всем регионам республики. Все муниципальные образования и города должны быть закреплены за конкретной проектной организацией с тем, чтобы и в цвете, и в архитектуре и в элементах благоустройства была однотипность.

Проект благоустройства одной общественной территории обходится от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. В зависимости от масштаба и сложности объекта, смета строительных работ достигает 20 миллионов рублей.

- 250 миллионов на всю Республику Крым выделяем на проектирование, - уточнил Аксенов. - В этом году сможем запроектировать около 400 придомовых территорий дополнительно. В районных центрах сможем полностью закрыть потребность по ремонту и благоустройству придомовых территорий и подъездных путей.

Комплексный подход включает в себя не только обустройство придомовых площадок, а и междворовых проездов, лестниц, тротуаров, установку фонарей и ливнестоков.

Напомним, в этом году по программе благоустройства от правительства Москвы Крым получит 2 миллиарда 170 миллионов рублей. В перечень вошли 156 объектов - 111 придомовых территорий и 43 общественных - парки, скверы, площади. Причем на все работы отведен очень короткий срок - до 1 июля. При этом Ялта в этом году отказалась от благоустройства дворов и скверов. Все проекты переносятся на 2022 год, кроме второго этапа реконструкции парка в Симеизе.

Реконструкция общественных территорий Крыма должна идти под контролем главного архитектора республики Ирины Соловьевой. Во время утверждения проектов, глава Крыма усомнился в целесообразности привлечения приезжих архитекторов к этой работе.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аксенов попросил не привлекать приезжих архитекторов к благоустройству городов Крыма

Правительство Москвы выделит на парки и скверы республики 2,17 миллиарда рублей (подробнее)

Симферополь и Ялта отстают по благоустройству на деньги Москвы

К 1 июля будет готово не все (подробнее)

В Крыму за благоустройством общественных территорий будут следить онлайн

Веб-камеры на площадках спасли чиновников от GPS-трекеров (подробнее)