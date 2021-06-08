В одной из школ Симферополя дети «бьются в истерике» от высоких коэффициентов оценивания

Родители учеников жалуются, что те панически боятся контрольных Фото: Архив "КП"

В СОШ №4 Симферополя родители выступили против новой системы оценивания знаний - средневзвешенной. Они требуют от руководства учебного заведения или снизить «вес» оценки или отменить его вовсе, как сделали в некоторых других школах. По мнению родителей, новая методика стала постоянным стрессом для детей, лишила их права на ошибку и полностью отбивает интерес к учебе.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Что такое средневзвешенная система оценивания знаний, крымские школы узнали в начале прошлого учебного года. От привычной среднеарифметической она отличается наличием «веса» оценки, то есть ее значимости.

Так, контрольная работа уже не оценивается как домашняя или лабораторная, а умножается на определенный коэффициент, выбранный школой. Если в учебном заведении «вес» контрольной определен как «3», то полученная учеником оценка автоматически умножается на этот показатель - «тройка» по контрольной приравнивается к трем «тройкам», а «пятерка» к трем «пятеркам». Соответственно, коэффициент самостоятельной работы, то есть ее «вес» и значимость, будут меньше веса контрольной (например, «2»), но больше, чем просто работа на уроке или домашняя работа, которая оценивается по индексу «1».

В то же время критериев, по которым должен устанавливаться «вес» оценки для типового вида работ - нет. Есть только определенный Министерством образования предел - от 1 до 10-ти. Поэтому коэффициент школы устанавливают самостоятельно, зачастую никак не объясняя свой выбор.

ДЕВЯТЬ ДВОЕК ЗА РАБОТУ

В четвертой школе Симферополя «вес» контрольной работы один из самых высоких - девять. Добиться его снижения родители пытаются с марта, когда окончательно разобрались в системе и увидели четвертные оценки детей. И хорошо если пятерки. А вот двоечникам не повезло.

- Итоги первой, второй и третьей четверти наглядно показали несостоятельность нововведенной системы оценивания. Весь учебный период дети старались, нарабатывали хорошие отметки, писали самостоятельные работы, отвечали на уроках. В конце четвертей по каждому изучаемому предмету прошли обязательные контрольные работы. Полученные результаты были умножены на коэффициент «9» без права на исправление. Это значит, что ребенок получил не одну двойку, тройку или четверку. Он получил их целых девять штук. И это в конце четверти! Есть предметы, которые по расписанию только один раз в неделю. Учитывая количество учеников в классах, учащиеся не на каждом уроке могут получить оценку, - написали родители в коллективном письме на имя директора школы.

Как рассказала КП-Крым одна из членов родительского комитета Елена Саруханова, итогом нововведения стал панический страх детей перед контрольными, но в то же время появилась и своеобразная адаптация, позволяющая «обмануть» систему.

- Дети бьют истерику. Они не хотят идти на контрольную. Но ее все равно придется писать. С другой стороны, две недели назад мы поняли, что наши дети в итоге адаптировались. Что произошло? Они перестали делать домашние задания, которые оцениваются по минимальному коэффициенту, не учат стихи, за что получают двойки. Они теперь учат только то, что максимально оценивается, чтобы выйти на хорошие итоговые оценки. И что дальше будет? Чему они научатся? - вопрошает Елена.

ОФИЦИАЛЬНО

Саруханова утверждает: с просьбой снизить максимальный коэффициент родители учеников не раз обращались к руководству школы. Но, как рассказывает женщина, реакции не последовало. Пришлось обращаться в Министерство образования республики, в прокуратуру, и даже к главе крымского правительства.

Как сообщила КП-Крым директор школы Виктория Кубанова, на одном из заседаний педагогического совета, в котором участвовали и родители учеников, все-таки «было принято решение о снижении максимального коэффициента до шести». Но пока этот локальный акт не подписан. Саму историю c якобы завышенными школьными коэффициентами Виктория Кубанова называет «неправдой».

- Это все ложь. Это одна родительница так видит, но у нас есть еще управляющий орган. Мы действуем согласно букве закона. То, что коэффициент 2*9 не значит, что девять двоек, это неправда. При коэффициенте «9» у нас есть еще коэффициент «3» и «2» (за другие виды работ - прим. ред). И это не самодурство, это не просто так. У нас как были отличники, так и остались. Коэффициенты на успеваемость не повлияли, - уверяет директор школы.

В Министерстве образования, куда написала обращение Елена Саруханова, родителям ответили, что образовательная организация обладает автономией в плане «разработки и принятия правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов». А коэффициент значимости был согласован с Управляющим советом школы, в состав которого входят и представители родительского комитета. Сами родители напротив, утверждают, что на классных собраниях в конце августа прошлого года документ не подписывали, а об установленном коэффициенте узнали только в начале сентября.

МНЕНИЕ

Найти компромисс в этом вопросе советует школе и родителям глава Комитета по образованию в Госсовете РК Владимир Бобков. Как отец школьника он и сам понимает, что исправить написанную на «2» контрольную, умноженную на девять, можно только получив пять пятерок подряд, что достаточно сложно для ребенка. Но полностью уходить от такого понятия как коэффициент, по его мнению, не стоит.

- Коэффициент нужен. Значение оценки, полученной на обычном уроке, нельзя приравнивать к контрольной работе или диктанту. Но и одна контрольная работа не может перечеркнуть усилия всей четверти. Оценки, полученные в течение года, уже являются показателем успеваемости. Думаю, нужно понизить коэффициент до оптимального уровня. Ведь задача педагогов - научить учиться, а не отбить желание учиться… Не работая сегодня учителем, мне сложно сказать, какой коэффициент является оптимальным для оценивания. Но как родитель думаю, что коэффициент «3» за контрольную, «2» - за самостоятельную, и «1» за работу на уроке вполне достаточен, - считает Бобков.

Парламентарий отмечает, что внимание современных родителей к успехам своих детей ныне кратно превышает внимание родителей к этому вопросу двадцать лет назад. И общество смирилось с излишней вовлеченностью в образовательный процесс. Но все же школьные программы нужно составлять таким образом, чтобы ученику не приходилось прибегать к помощи взрослых, и он мог делать уроки самостоятельно.

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