Забор и шлагбаумы: Что случилось с диким пляжем под Феодосией

Социальные сети всколыхнула информация о начале стройки на пляже Песчаная балка в Феодосии. Фото: ФЕОДОСИЯ | ПОДСЛУШАНО / ВК

В начале июня, когда многие жители и гости полуострова начали выбираться к морю, социальные сети всколыхнула информация о начале стройки на пляже Песчаная балка в Феодосии.

- Теперь ваше любимое место встретит вас выровненным забором, закрытыми воротами и КПП с охраной, - возмущаются пользователи.

Красивый песчаный пляж в Феодосии давно привлекал своим прозрачным морем. Хоть здесь почти не было никаких удобств и навязчивого сервиса, сюда приходили любители полудикого отдыха. И вот прямо на берегу появились бетонные оградки и шлагбаумы, и просто так на территорию Песчаной балки теперь не пройти.

Красивый песчаный пляж в Феодосии давно привлекал всех своим прозрачным морем, а сейчас все прибрежье загородили заборами. Фото: ФЕОДОСИЯ | ПОДСЛУШАНО / ВК

Как рассказали КП-Крым в пресс-службе администрации Феодосии, на самом деле пляж, который так любят туристы, уже 15 лет сдается в аренду ООО «Мегаполис Восток». Но все ограждения появились на месте только после того, как власти подали иск в суд о расторжении договора аренды из-за неуплаты.

- На этом месте еще не успели начать какие-то строительные работы. Скорее всего, вообще стройки там не будет, - говорят КП-Крым в мэрии города. - Администрацией Феодосии был направлен иск в суд о взыскании платы и расторжении данного договора. После этого на указанном участке появился забор, в нарушение пункта, в котором прописана обязанность арендатора об обеспечении свободного доступа граждан к водному объекту и береговой полосе.

На этом месте еще не успели начать какие-то строительные работы. Фото: ФЕОДОСИЯ | ПОДСЛУШАНО / ВК

По распоряжению властей, до 5 июня нужно было устранить все нарушения, но от арендатора не было никаких решений. Поэтому горадминистрация подала повторный иск об обеспечительных мерах, что предполагает запрет на проведение любых работ на этой территории.

- Сейчас мы опять подготовили очередной иск, в котором уже идет речь об обеспечительных мерах. Это нужно для того, чтобы во время судебных разбирательств на прибрежной территории не началась какая-либо деятельность, - добавляют в пресс-службе.

СПРАВКА «КП»

ООО «Мегаполис Восток» - общество с ограниченной ответственностью, основной видом деятельности которого является предоставление аренды и лизинга прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки. Также, согласно сайту Rusprofile, организация предоставляет посреднические услуги по аренде недвижимости.

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