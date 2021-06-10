Многодетные семьи сотрудников КЖД остались без путевок в детский лагерь

Вместо долгожданного отдыха дети остались дома. Фото: Архив "КП"

Крымская железная дорога отказала детям-льготникам в бесплатных путевках в летний оздоровительный лагерь. Как рассказали КП-Крым сотрудники предприятия, заезд их детей в лагерь КЖД, расположенный в Феодосии, был запланирован на 2 июня. Дети прошли медосмотр, сдали тесты на Covid-19, собрали чемоданы, но внезапно получили отказ. На отдых поехали только те дети, чьи родители оплатили полную или частичную стоимость путевок, уверяют железнодорожники.

- Впервые за то время, как Крым находится в составе России, нам позвонили и предложили бесплатные путевки. Так и сказали, что хотим отправить детей из многодетных семей бесплатно в лагерь. Нам давали от школы (путевки, - Ред.), социальные. Но тут мужу вдруг позвонили с работы, сказали брать детей, проходить медкомиссии, они формируют список. Мы все собрали, отказались от школьных путевок, сдали тесты на ковид за свой счет, дети сидят на чемоданах. Заезд запланирован на 2 июня. За день нам звонят и говорят, что генеральный не подписал путевки, и никто никуда не едет. Даже не денег жалко, потраченных на все эти комиссии, а детей жалко, - рассказывает «Комсомолке» мама пятерых детей, Светлана Козяр-Миленькая, чей супруг работает в КЖД.

На предприятии ситуацию с бесплатными путевками прояснить не смогли. В пресс-службе КЖД нам лишь сообщили, что отправить ребенка в лагерь по льготным условиям, но не бесплатно, может каждый сотрудник.

- ФГУП КЖД является социально-ориентированным предприятием. Оздоровлению детей уделяется особое внимание. При стоимости путевки на 21 день в 45,2 тысячи рублей, согласно условиям коллективного договора, для сотрудников КЖД установлена льготная стоимость - 11,9 тысячи рублей. Оставшуюся стоимость компенсирует КЖД и профсоюз. Любой сотрудник вправе воспользоваться такими условиями, - ответили в пресс-службе предприятия на запрос КП-Крым.

Вот только для многодетной мамы Светланы Козяр-Миленькой даже льготная стоимость путевки является неподъемной суммой. Женщина сетует: выделить из семейного бюджета почти 22 тысячи рублей на отдых двоих из пятерых своих детей она не может. И больше всего не понимает - зачем им вообще предлагали эти путевки?

СПРАВКА «КП»:

Крымская железная дорога является федеральным государственным унитарным предприятием. Оно обслуживает систему железных дорог на территории Крымского полуострова и на Крымском мосту. КЖД была основана в 2014 году на базе Крымской дирекции Приднепровской железной дороги «Укрзалізниці».

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