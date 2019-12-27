Железную дорогу на Крымском мосту отдали «КЖД»

СЕГОДНЯ 09:44 2019-12-27T09:44:47+03:00

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Железную дорогу на Крымском мосту передали в собственность «Крымской железной дороги», передает пресс-служба КЖД.

Объект передали 24 декабря. До этого Ростехнадзор подтвердил, что железный мост на Крымском мосту полностью готов.

Ранее КП-Крым сообщала, что следить за состоянием железнодорожной части моста будет московская компания «Мостотрест».

Первый поезд «Санкт-Петербург-Севастополь» прибыл в Крым 25 декабря, второй – 26 декабря, он проделал путь из Москвы в Симферополь.

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ИСТОЧНИК KP.RU