Железную дорогу на Крымском мосту отдали «КЖД»
Передача состоялась 24 декабря
Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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Железную дорогу на Крымском мосту передали в собственность «Крымской железной дороги», передает пресс-служба КЖД.
Объект передали 24 декабря. До этого Ростехнадзор подтвердил, что железный мост на Крымском мосту полностью готов.
Ранее КП-Крым сообщала, что следить за состоянием железнодорожной части моста будет московская компания «Мостотрест».
Первый поезд «Санкт-Петербург-Севастополь» прибыл в Крым 25 декабря, второй – 26 декабря, он проделал путь из Москвы в Симферополь.
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ИСТОЧНИК KP.RU