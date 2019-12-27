Новый год 2019-2020 в Крыму и Севастополе: Ярмарки, дискотеки и фейерверк

Новый год, как встретишь, так и проживешь! На Крымском полуострове есть все, чтобы зимние праздники провести весело, ярко и незабываемо. Развлечения на любой вкус, да и особых финансовых затрат, праздничные мероприятия, которые готовят муниципалитеты, не требуют. Захватите хорошее настроение, друзей, домочадцев, приходите на городские елки, получайте приятный отдых и яркие впечатления!

СИМФЕРОПОЛЬ

На площади им. Ленина около главной елки Крыма открыта фотозона.

31 декабря с 22.00 - концертно-развлекательная шоу-программа «Встречаем Новый год вместе!», трансляция поздравлений от городских и республиканских властей, новогоднего обращения президента.

24.00 - фейерверк, народные гуляния: поздравление Деда Мороза и музыкального коллектива «Dunaev Family», дискотека и интерактивная шоу-программа.

Со 2 по 7 января, с 12.00 до 15.00 работает пункт обмена рождественских рисунков на подарки от Деда Мороза.

7 января в 12.00 - открытие традиционного Рождественского вертепа.

СЕВАСТОПОЛЬ

В городе-герое основные праздничные мероприятия пройдут на площади Нахимова, у главной новогодней елки.

31 декабря в 22.00 - новогодний концерт: выступления артистов, поздравления и пожелания счастья от Деда Мороза и Снегурочки, интерактивные игры.

В 23.45 - поздравление с Новым 2020-м годом руководства города-героя.

В 23.50 - видеопоздравление с Новым 2020-м годом президента Российской Федерации.

В 24.00 - праздничный фейерверк.

С 24.00 до 02.00 часов - новогодняя видеодискотека.

На площади им. Нахимова также работает ярмарка, где можно купить елочные игрушки и украшения, сувениры, мед, чай, кофе, ягоды, орехи и многое другое с новогодней тематикой.

В новогоднюю ночь ярмарка будет работать 31 декабря с 10.00 до 1 января 02.00.

ЯЛТА

Уже 28 декабря на набережной им Ленина с 12.00 - Мороз-парад (шествие пройдет от квадратного фонтана в районе ТКЗ «Юбилейный» к главной сцене на площади им. Ленина), игры, конкурсы, концерты. В этот же день заработает приемная Деда Мороза и новогодний городок.

31 декабря в 22.00 - концертная программа.

24.00 - праздничный фейерверк, народные гуляния.

4, 5 января, 14.00 -20.00 -праздничные мероприятия «Молодежный уик-энд в Ялте».

6, 8 января, 12.00 - 21.00 -праздничные мероприятия «Рождественский звездопад».

АЛУШТА

На набережной у центральной ротонды 31 декабря, с 22.00 по 04.00 - концерты, игры, дискотека.

2 января в 16.00 начнется новогодняя дискотека

3 января в 14.00 - детская анимация «Приключения у новогодней елки», выступление кавер-группы «Наобум».

4 января в 16.00 - танцевальный марафон.

5 января в 15.00 - детская анимационная программа «Сказочная страна», дискотека.

11 января в 13.00 - шоу маскарадных костюмов на центральной набережной.

КЕРЧЬ

Центром празднования Нового года станет площадь им. Ленина, где уже нарядили главную городскую елку, работает «Новогодний городок».

31 декабря с 23.00 запланировано шоу «Елки-палки Новый год». Затем поздравление городских властей. На большом экране будут транслировать новогоднее обращение президента России.

В 24.00 - праздничный фейерверк, народные гуляния.

1 января с 01.00 -выступление хедлайнеров - Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина, диджей-пати.

С 13.00 - развлекательная программа для детей.

2, 3, 4 и 5 января:

17.00 -18.30 - новогоднее караоке.

18.30 - 20.30 - выступления кавер-групп.

7 января:

15.00 - 18.00 - праздничная программа «Светлый праздник Рождества» и выступления кавер-групп.

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