2019-12-25T10:50:00+03:00
Общество

Следить за состоянием железной дороги на Крымском мосту будет компания из Москвы

Компания «Мостотрест» единственная подала заявку на участие в аукционе
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Инфорцентр Крымского моста.Фото: Инфорцентр Крымского моста.
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Московская компания ПАО «Мостотрест» будет обслуживать железнодорожную часть Крымского моста, документ с результатами торгов опубликовали на портале госзакупок.

- Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии, - говорится в тексте документа.

Стоимость контракта – 287 миллиона рублей, он заключен между «Мостотрестом» и ФГУП «Крымская железная дорога» до 30 июня следующего года.

В зону обслуживания входит 19 километров железнодорожного полотна на самом мосту и два ж/д подхода со стороны Таманского и Керченского полуостровов – 475 и 407 метров соответственно.

Кроме обслуживания зон под мостом и возле него, подрядчик должен будет следить за состоянием береговых укреплений. В перечень работ также входит обследование опор моста водолазами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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