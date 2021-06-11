Теплое море и жара до +30: синоптики о погоде на выходных в Крыму

По словам синоптиков, температура морской воды уже дошла до комфортной отметки Фото: Архив "КП"

После затяжных ливней и прохлады на этих выходных, с 12 по 14 июня, погода на полуострове, наконец, порадует крымчан летним теплом. По прогнозам синоптиков Крымского гидрометцентра, в ближайшие несколько дней температура поднимется до 30 градусов.

- Погода начала нас радовать еще с середины недели, а в выходные дни - 12 и 13 июня - столбики термометра поднимутся до 28-30 градусов, не будет никаких осадков, поэтому можно будет почувствовать настоящее лето, - говорят КП-Крым в пресс-службе гидрометцентра.

По словам синоптиков, температура морской воды уже дошла до комфортной отметки. Самая теплая вода - в Азовском море: 20-22 градуса, чуть похолоднее на западном побережье - 20 градусов, а самое прохладное - на ЮБК. Сейчас температура воды в Ялте и Алуште еле достигла отметки в 17 градусов.

Однако сильно радоваться пока не стоит. Уже в понедельник на территорию Крыма придет очередной холодный фронт, который может вызвать легкое похолодание и дожди.

- Температура опустится всего на 4-5 градусов, поэтому мы этого сильно не ощутим. Но всю неделю будет сохраняться неустойчивый характер погоды, а в некоторых районах пройдут кратковременные дожди, - добавляют синоптики.

Напомним, вторую неделю на полуострове стоит нелетная погода. Сначала сильные ливни прошли в крымской столице, да такие, что затопили несколько районов города, а потом град и дожди обрушились на восточную часть Крыма.

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