В Саках возле лечебного озера открыли новую набережную

Строительство новой набережной обошлось в 800 миллионов рублей. Фото: КИА

Около лечебного озера в Саках открыли новую набережную. Она стала первым объектом, который построили на средства федеральной целевой программы развития полуострова в рамках создания туристического кластера.

Строительство набережной обошлось в 800 миллионов рублей. Общая площадь объекта - 12 гектаров, а протяженность - 2,7 километра.

- Замечательная набережная, которой нет ни в одном уголке нашей необъятной России. Вам есть теперь чем гордиться, где встречаться, где начинать новые семейные традиции, где отдохнуть. Хочу, чтобы это место стало для вас символичным, и о городе Саки знали как о самом доступном и благоустроенном. Вы этого заслужили, - сказала жителям города вице-премьер крымского правительства Елена Романовская.

По словам заместителя министра курортов и туризма республики Юлии Мартыненко, Сакская набережная, которая теперь украшает западное побережье - уникальный и знаковый объект не только для города, но и для всего Крыма.

- Это - первая масштабная набережная, созданная по федеральной целевой программе в рамках туристско-рекреационных кластеров, и это только часть благоустройства города и создания комфортной среды, - добавила она.

Около озера уже обустроены променадные зоны, места отдыха, декоративные водоемы, спортивные, детские и смотровые площадки. Также на набережной смонтированы фонтаны и амфитеатр.

Напомним, в начале июня в поселке Новый Свет, что под Судаком, после реконструкции торжественно открыли набережную. Площадь благоустроенной территории составила почти девять тысяч квадратных метров.

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