Завезенный в Крым сорняк приводит к ожогам и слепоте у детей

Сок этого растения может вызвать сильные ожоги. Фото: Игорь Миндолин, "Заповедный Крым"/"Вконтакте"

В Крыму зацвело еще одно опасное растение, встреча с которым может запомниться надолго. В объединенной дирекции крымских заповедников «Заповедный Крым» просят быть осторожными с борщевиком Сосновского. Его можно встретить вдоль дорог и на опушках леса. Растение лучше обойти стороной – его сок может вызывать серьезный дерматит и ожоги.

Борщевик Сосновского завезли в среднюю полосу России с Кавказа. Изначально растение имело четко очерченный ареал произрастания и не могло распространяться за его пределы. Но после войны, когда страна нуждалась в быстром подъеме сельского хозяйства, его решили использовать в качестве урожайного и неприхотливого в использовании корма для крупнорогатого скота. Однако скорое «переселение» растения проблем не решило, а даже добавило: молоко коров, которых кормили борщевиком, приобретало горький привкус, а последующее потомство рождалось с генными мутациями, рассказывают специалисты. Кроме того, растение провоцировало сильные ожоги у всякого, кто дотрагивался до него.

Борщевик Сосновского может достигать четырех метров в высоту. Фото: Игорь Миндолин, "Заповедный Крым"/"Вконтакте"

-Такое поведение борщевика объясняется тем, что его сок содержит светочувствительные фуранокумарины. Это особенные вещества, меняющие восприимчивость к ультрафиолетовым лучам: когда на поврежденную ими кожу попадает солнечный свет, она легко получает ожоги. Особенно опасно то, что прикосновение к растению не вызывает неприятностей сразу - должно пройти несколько часов, прежде чем под действием яркого летнего солнца появится крайне болезненный ожог. А попадание сока борщевика в глаза приводит к ожогу роговицы и слепоте: очень много историй про потерю зрения детьми, использующими в своих играх пустой толстый стебель борщевика как телескоп,- сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым».

Растение встречается в лесу и у дороги. Фото: Игорь Миндолин, "Заповедный Крым"/"Вконтакте"

Борщевик Сосновского достигает в высоту более метра, а некоторые его экземпляры - до четырех метров. Причем растение, названное так в честь исследователя флоры Кавказа, опасно не только для людей, но и для животных. Помочь не сможет даже наличие одежды или шерсти.

Первая помощь при контакте с борщевиком как для людей, так и для животных: промыть кожу прохладной водой, обработать поврежденную кожу антисептиком и изолировать этот участок кожи от действия солнечного света наложением повязки.

Интересно, что статус сельскохозяйственной культуры борщевик Сосновского утратил только в 2015 году. Тогда же его официально внесли в отраслевой классификатор сорняков.

Ранее специалисты предупредили о цветении купины - прикосновение к цветкам растения также способно спровоцировать химические ожоги.

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