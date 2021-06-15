Украинским депутатам, которые хотят обложить крымчан налогами, предложили получить справки о психологическом здоровье

Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума Фото: Надежда ДАЦЮК

Украинские чиновники, которые собираются обложить крымчан налогами, должны получить справки от специалистов о своем психическом состоянии. Такое мнение КП-Крым выразил первый заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс.

Ранее в Киеве заявили о том, что собираются отменить свободную экономическую зону, созданную в 2014 году. Соответствующий законопроект разрабатывает Верховная Рада Украины. Сейчас украинцы, проживающие в Крыму, считаются иностранцами. Они не обязаны платить общегосударственные налоги и сборы. Если свободную экономическую зону отменят, налогообложение тоже должно возобновиться, считают депутаты.

- При чем здесь законопроект, который будет принимать Верховная рада Украины и Крым? Если будет ответ на этот вопрос, тогда можно будет понимать, адекватные эти люди или нет. Если они не дают ответ, значит, они просто неадекватные, - отмечает Ефим Фикс. – С таким же успехом, могли бы принять закон о налогообложении Соединенных Штатов Америки. Мне кажется, нужно, чтобы украинцы и те, кто их поддерживают, а в первую очередь, представители Штатов, прислали справку от медработников высочайшего уровня об оценке их адекватности и психического состояния. Тогда все будет нам понятно.

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались в пользу России. Однако Украина, США и ряд европейских стран не принял российский статус полуострова.

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