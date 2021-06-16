Почему знаменитое лавандовое поле Крыма стало платным

До 21 июня вход на поле останется бесплатным Фото: Архив "КП"

Буквально через неделю в Крыму начнется пик цветения лаванды. Любители ярких фотосессий и туристы устремятся на поля в погоне за красивыми снимками. Самая главная точка на карте – село Тургеневка, где находится самая крупная плантация лаванды площадью в 120 гектаров. Вход на поле всегда был бесплатным, но с 21 июня будет взиматься 300 рублей с каждого. Такая новость, конечно, взбудоражила крымчан и туристов, но владелец крупнейшего в Европе лавандового поля объясняет: это вынужденная мера.

- Мы никогда не брали и не планировали брать плату за вход. Но за последнее время количество варваров, которые нахлынули на поля, просто зашкаливает. Некоторые заезжали на поле и с лопатой демонстративно выкапывали лавандовые кусты, - рассказывает КП-Крым директор агрофирмы Алексей Мишин. - Больше всего поразила ситуация на ялтинском рынке: сидит барышня и продает двухлетние саженцы. Спросил, откуда они? Она ответила мол, из Тургеневки, там же бесплатные поля, и все там копают.

Алексей Мишин уточняет, что до недавнего времени на поле не было охраны, но последние события заставили его пойти и на такие меры.

- Свежая история, которая стала последней каплей - подъехала большая туристическая группа на экскурсионном автобусе. Экскурсовод выпустил на поле около 50-ти человек и сказал, что можно рвать лаванду, пока никто не видит. Таких «гостей» не смущает, что они входят на частную территорию, где растет цветущее имущество. Пришлось выставить охрану, чтобы уберечь кусты, - объясняет владелец поля.

По его словам, введение платы решает не только проблемы безопасности, но и позволит оказывать и развивать сервисы для гостей и жителей Крыма.

Какие же удобства появятся на плантации за 300 рублей? Алексей Мишин говорит, что уже через неделю там будут установлены биотуалеты, будет оборудована площадка для платного размещения автотранспорта вблизи поля. Кроме того, станет больше мест для бесплатного размещения машин. Да и вход станет платным не для всех. Льготники - это дети до 14-ти лет, пенсионеры и инвалиды, жители Бахчисарайского района (нужен паспорт с пропиской), а также члены многодетных семей.

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