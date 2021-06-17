Лавандовые поля: Где в Крыму сделать самые красивые фотографии

Основной пик цветения приходится с середины июня по середину июля Фото: Архив "КП"

Примерно в середине лета в Крыму начинают цвести фиолетовые плантации лаванды. В это время на полуострове можно застать настоящий Прованс: несколько недель настоящей красоты, бесконечных фотографий в инстаграм и толпы туристов, позирующих для удачного кадра в фиолетовом цвете.

Сначала плантации цветов используют как фотозону, а после лаванду собирают и добавляют в масла, кремы и косметические гидролаты.

«Комсомолка» узнала, где в этом году можно посмотреть на лавандовые поля и сделать самые удачные фотографии.

Сначала плантации цветов используют как фотозону, а после лаванду собирают и добавляют в крема Фото: Архив "КП"

КОГДА ЦВЕТЕТ ЛАВАНДА

Время цветения лаванды невозможно определить точно. Все всегда зависит от погоды и местности. Так как лаванда хорошо приспосабливается к засушливому климату, в Крыму можно найти очень много цветущих полей. Только вот если начало лета выдалось дождливым, цветы распустятся на несколько недель позже.

Основной пик цветения приходится с середины июня по середину июля. Именно в это время вдоль трасс собираются толпы желающих получить заветные кадры в ярко-фиолетовом цвете. Это не маки и не ромашки, плантации лаванды долго радуют своим цветением. Поэтому отправляться на заветную фотосессию в «крымском Провансе» лучше всего в начале июля. Позже все цветы собирают и используют в лекарственных и косметических целях. Из них делают благовония, ароматические масла, кремы и лечебные ингаляции.

ГДЕ НАХОДЯТСЯ ЛАВАНДОВЫЕ ПОЛЯ

Найти лаванду в Крыму не составит труда. Эти цветы можно увидеть из окна своего автомобиля, пока едешь по междугородней трассе. Но многие поля уже давно заброшены или находятся очень далеко от привычных туристических троп, поэтому для фотографий не подходят. Тем не менее существуют и ухоженные плантации.

В это время вдоль трасс собираются толпы желающих получить заветные кадры в ярко-фиолетовом цвете Фото: "КП" Архив

- Самое большое поле на полуострове расположилось в Бахчисарайском районе возле поселка Тургеневка. Сюда часто приезжают любители ярких фотосессий и туристы, но с недавнего времени вход на территорию плантаций платный - 300 рублей.

- Хорошие места для фотосессий также можно найти возле поселков Кудрино, Шелковичное, Растущее, Заветное и Тарасовка.

- Около поселка Крымская Роза недалеко от Симферополя тоже можно найти красивую локацию для фотосессий. Лавандовые поля расположены около Белогорской трассы.

- На южном берегу Крыма располагается одноименный поселок Лаванда. Он находится прямо у подножья горы Демерджи между Алуштинской трассой и селом Лучистое. Это место особенно порадует посетителей, ведь там, помимо красивых цветочных плантаций, открывается живописный вид на горы.

- Для того, чтобы подышать ароматом лаванды и сделать пару кадров, необязательно выезжать за город. В Симферополе возле сел Мазанка и Опушки тоже можно найти симпатичные плантации.

За самыми эффектными фотографиями лучше всего ехать на рассвете или в закатное время.Так и не жарко будет, и красивый свет для фотографий точно обеспечен.

Добраться до каждой плантации можно на личном автомобиле или общественном транспорте. Но если не хочется заморачиваться насчет трансфера, можно заказать индивидуальную или групповую экскурсию. В среднем, она может обойтись до 1000 рублей на целый день.

Заметим, недавно жителей полуострова и туристов возмутила новость о том, что вход на самое популярное поле в Тургеневке, что под Бахчисараем, будет платным. Теперь любителям фотосетов в фиолетовом цвете не так просто будет получить заветные снимки. Но по словам владельца крупнейшего в Европе лавандового поля, это вынужденные меры.

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