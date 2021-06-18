«Ливневка не отрабатывает»: Глава Крыма пересел с лодки на бронеавтомобиль

Сергей Аксенов на машине Росгвардии осматривает последствия потопа в Ялте. Фото: кадр из видео

Пока местные власти и коммунальные ведомства оценивают ущерб, нанесенный стихией Ялте, глава Республики Крым Сергей Аксенов остается в затопленной Керчи, где в ночь с 16 на 17 июня прошли страшные ливни. Две месячные нормы осадков обрушились на город, скрыв под водой десятки улиц и затопив больницу №1.

Вчера соцсети облетело видео, запечатлевшее, как Аксенов курсирует по ушедшим под воду дорогам и тротуарам на лодке. Воды - по грудь, проще плыть, чем идти, справедливо объяснил выбор способа передвижения его советник.

К слову, видео вызвало массу ироничных комментариев в сетях: интернет-пользователи вовсю потешались над группой «в полосатых купальниках» - людьми, плывущими вслед за лодкой брасом. Народ решил, что это были сотрудники МЧС, сопровождавшие Сергея Аксенова на место ЧП. Но в министерстве поспешили откреститься от этой версии, заявив, что никто из работников ведомства не имеет отношения к странному заплыву. Как стало известно позже, за лодкой плыли сотрудники местного спасательного отряда.

Сегодня - новый день в затопленном города и новое видео. Глава РК инспектирует места затоплений уже на бронемобиле Росгвардии. В принципе, это говорит о том, что подтопленный город постепенно возвращается к относительно нормальной жизни: вода медленно, но сходит с улиц, и по ним уже можно перемещаться не на лодках, а на авто.

Правда, пока комфортнее это делать все-таки на больших машинах с высокими колесами. На видео слышно, как объезжая окрестности Сергей Аксенов интересуется у чиновников, что делается для отвода воды.

- У нас забилась ливневка, мы ее прочистили, вода пошла. Но пока еще речка уровень держит, поэтому ливневка не отрабатывает - получил ответ на свой вопрос глава Крыма.

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