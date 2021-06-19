«Деваться некуда, лучше переждать»: Как потоп в Крыму повлиял на туристов

В Ялте сложно добираться по городу Фото: Александра Тимощенко

Летний Крым не радует своей погодой: 17 июня полностью затопило восточную часть полуострова, на следующий день вода добралась до Ялты. Смывало все - начиная от трасс и заканчивая жилыми домами. Десятки семей остались без крыши над головой и даже без документов. Но несмотря на стихийное бедствие, туристы продолжают ехать в республику.

На въезде я город можно больше часа простоять в пробке Фото: Александра Тимощенко

Кажется, непогода не сильно пугает курортников. По данным Ассоциации туроператоров России, отдыхающие не отменяют туры в Крым, но единичные случаи досрочного отъезда с курортов все же есть.

- В Ялту туристы продолжают заезжать, и их размещают в отелях. Движение по объездной дороге Ялты есть, хотя и медленное. Никаких писем от отельеров про то, что туристов не смогут принять из-за непогоды, мы не получали. Как ожидается, ситуация с погодой в выходные должна нормализоваться, - отмечают в АТОР.

В Ялту люди и правда едут. Под проливным дождем на дорогах толпятся целые ряды из машин с материковыми номерами. Плохая погода и наводнение мало кого пугает, а вот отмена брони отелей и потерянные дни отдыха, видимо, гораздо страшнее. Да и сбежать из некоторых городов полуострова из-за потопа невозможно.

- Мы с парнем приехали сюда неделю назад. Пока даже толком на море походить не успели, а тут такая погода. Заселились мы в многоэтажку, арендовали квартиру, утром проснулись, а тут апокалипсис: целые дома под воду ушли, люди остались без жилья. Какой-то кошмар!, - говорит КП-Крым Екатерина из Екатеринбурга.

Когда Ялту полностью затопило, пара начала собирать вещи и искать ближайшие билеты на самолет. Но позже поняли, что лучше переждать.

На дорогах в центре города застряли автомобили Фото: Александра Тимощенко

Несмотря на тяжелую обстановку в разных регионах Крыма, аэропорт продолжает работать в штатном режиме. Никаких задержек вылетов за 18 июня зафиксировано не было.

Дождь, по данным синоптиков, должен закончиться к концу выходных. Погода наладится к 19 июня, а уже с понедельника на полуостров придет настоящая тридцатиградусная жара.

Напомним, циклон обрушился на Крым 17 июня в четверг. Тогда на востоке полуострова выпала двухмесячная норма осадков. На следующий день стихия добралась и до Ялты. За сутки здесь выпало больше трех месячных норм осадков. Такого на полуострове не было с 1965 года.

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