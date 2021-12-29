Когда звезда не звезда: В Крыму начали проверять отели на соответствие заявленной категории

Такой комфорт в отеле с "тремя звездами" сильно смутил гостей

С 1 января отели, гостиницы и курортные комплексы емкостью больше 15 номеров смогут принимать туристов только при наличии сертификата «звездности». Классификация объектов размещения идет не первый год, и в Крыму ее прошли большее 900 отелей. Однако часть из них получили «липовые звезды», вводя в заблуждение гостей и выходя за конкуренцию с объектами категорией ниже.

Первые три отеля в Алуште и Бахчисарайском районе попались по жалобам отдыхающих. Заявленными «тремя звездами» там и не пахло, зато откровенно несло сыростью и неисправной проводкой. Классификацию объектов проводила общественная организация «Курортный Крым», которая после выявленных нарушений должна была отозвать сертификат. Но и этого не было сделано.

- Объекты не соответствуют стандартам санитарной и противопожарной безопасности, не говоря уже о критериях «звездности», - подчеркивает министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. - Сам случай не единичный и не уникальный для Крыма, аналогичная история в Краснодарском крае.

Чтобы привлечь к ответственности классификатора и лишить объекты сертификата «три звезды», нужно пройти сложную бюрократическую процедуру. Ростуризм должен подать заявку на проверку отелей в Роспотребнадзор и МЧС, и, заручившись их вердиктом, начать процесс аннулирования аттестата аккредитации ОО «Курортный Крым». Следом предстоит проверить остальные отели, которые получили свои «звезды» у уличенного в недобросовестности классификатора. Но как лишить их «звезд» пока не ясно - объекты нужно классифицировать повторно, а процедура эта добровольная.

- Это один из первых опытов в России, когда доводится до такой степени. Процесс достаточно забюрократизированный, - добавил Волченко. - Вносятся изменения в закон о туризме, чтобы упростить и конкретизировать процесс классификации.

Министр намерен сам пройти обучение и получить аттестат аккредитации на «звездность», чтобы детально разбираться в ситуации. Пока это «широкое поле» для мошеннических действий, особенно с учетом того, что без классификации принимать постояльцев не получится.

Ранее комиссия по апелляциям при Ростуризме установила, что несколько отелей, которым было присвоено «три звезды», не соответствуют этой категории. Жалобы туристов на несоответствие заявленной категории принимают как в Ростуризме, так и Минкурортов Крыма.

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