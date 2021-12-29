Мужчина в Симферополе изрезал ножом колеса полусотни машин

Десятки владельцев пострадавших автомобилей не смогли вовремя добраться на работу. Фото: скриншот из видео

В Крыму царит предновогодняя суета, жители полуострова отрабатывают последние дни в предвкушении приближающихся новогодних праздников, закупая впрок вкусности, елочные игрушки и подарки для родных и близких. Казалось бы, что может омрачить ощущение приближающегося зимнего волшебства?

Тем не менее, у нескольких десятков жителей Симферополя утро 29 декабря выдалось не очень радостным. Ночью на улице Мате Залки от дома №25 до конечной остановки на улице 51-й Армии кто-то порезал колеса боле чем у 50 авто. По понятным причинам, на работу вовремя в это утро никто не добрался. Ну а такой предновогодний «подарок» мог оставить только «плохой Санта». Видео с инцидентом моментально разлетелось по соцсетям.

- Не могу точно сказать, сколько автомобилей пострадало, но только возле моего дома на парковке, где я оставил совою машину, колеса были порезаны у восьми владельцев, еще у двоих - в самом дворе, с другой стороны дома порядка 12 машин пострадали, - поделился с КП-Крым Виталий, который тоже стал жертвой злоумышленника.

Но эти цифры далеко не окончательные. По данным автора видео, количество пострадавших машин намного больше - порядка 54. Предполагаемого преступника задержали, но по неизвестной причине практически сразу отпустили.

Еще рано утром один из пострадавших, видимо, услышав сигнализацию, спустился проверить свою машину, и стал свидетелем такой картины: у автомобиля порезаны шины, а неизвестный с внешностью бомжа продолжает портить транспорт, громя стекла молотком. Заметив владельца, злоумышленник попытался не него накинуться, но оппонент оказался сильнее - скрутил агрессора и вызвал полицию.

Однако спустя некоторое время собравшиеся на улице горожане, которые все еще пытались решить проблему собственными силами, увидели, как задержанный возвращается домой. Мужчина явно находился в невменяемом состоянии, поэтому трогать его никто не стал - не было смысла.

- Когда мы вызвали мобильную шиномонтажку, увидели, что задержанный идет к нам навстречу. Он шел домой. Мы попытались его остановить, но он был в невменяемом состоянии, что-то невразумительно бурчал. Его никто трогать не стал, и он прошел в свою квартиру, - пояснил Виталий.

По словам собеседника КП-Крым, на вид задержанному было лет 50. Мужчина ведет асоциальный образ жизни, а в его квартире настоящий бардак, что называется, бомжатник.

В преддверии новогодних праздников никто явно не ожидал такого «сюрприза». Как именно владельцы авто будут решать эту проблему, каждый сам или объединившись, до или после праздников, пока неизвестно.

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