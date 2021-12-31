На Новый год в Симферополе расцвела драгоценная китайская орхидея

В КФУ расцвела орхидея Лудизия дисколор. Фото: Ксения Гасица/Пресс-служба Крымского федерального университета

Зимние праздники самое подходящее время для волшебства. Накануне Нового года маленькое чудо произошло в лаборатории крупнейшего учебного заведения полуострова.

Растение высоко ценится за особый окрас листьев. Фото: Ксения Гасица/Пресс-служба Крымского федерального университета

- В Крымском федеральном университете расцвела китайская драгоценная орхидея – Лудизия дисколор (Ludisia discolor), - сообщил доцент Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ Владимир Назаров.

Лудизия дисколор – редкое, уникальное растение, которое высоко ценится за особый окрас листьев, их текстуру и сетку из разноцветных жилок. Родина наземной орхидеи – Китай.

В Поднебесной растение цветет в январе-феврале, но для специально для россиян ботаники КФУ ускорили цветение растения.

Ученые создали для редкого цветка особые условия. Фото: Ксения Гасица/Пресс-служба Крымского федерального университета

В лаборатории «иностранку» выращивают в специальной агаровой искусственной питательной среде, смеси минеральных веществ и микроэлементов, гормонов, сахарозы и других элементов.

- Сейчас наша задача – добиться массового размножения вида для производства декоративных растений. Климат Крыма радикально отличаются от условий естественного места произрастания орхидеи, и мы активно работаем над подбором почвенных смесей и специальных опылителей, которые позволят выращивать цветок дома, - отметил Владимир Назаров.

Неженке лучше всего подходят восточные и западные окна, подойдет и северная сторона, но с юга растение нужно притенять от прямых лучей солнца. Не любит капризный цветок и сухой воздух, потому его необходимо изолировать от отопительных батарей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму начали выращивать оливки

Для их посадки благоприятным считается южный берег (подробнее)

Ученые КФУ в Крыму провели прививку оливы на лох серебристый

Цель эксперимента – расширить ареал произрастания растения (подробнее)