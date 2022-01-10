«Всплеск» эмоций: Модный перформанс прошел в Симферополе

Ткани цвета морской волны - фирменный стиль дизайнера Фото: Виталий ПАРУБОВ

Новогодние каникулы в Симферополе завершились выставкой картин и показом одежды от крымской художницы и дизайнера-модельера Марии Добровой.

8 января в симферопольском ресторане представили 12 полотен художницы в стиле абстрактный импрессионизм.

Показ моды прошел 8 января Фото: Виталий ПАРУБОВ

Гостям также продемонстрировали платья, толстовку и куртки от бренда Dobrova. Фирменный стиль модельера - качественные ткани цвета морской волны. Венцом перфоманса было черное бархатное платье со шлейфом.

- Много раз прозвучала фраза, что в Крыму тоже есть светская жизнь. У меня уже было множество мероприятий, но выставка «Всплеск» - особенная. Реакция публики подтвердила правильность выбора названия, которое символизирует волну эмоций и поток, - говорит Мария Доброва.

Мария Доброва разрисовывала толстовки прямо на моделях Фото: Виталий ПАРУБОВ

СПРАВКА «КП»

Мария Доброва - автор перформансов, fashion съемок, участница Digital Fashion Show и недели моды в Милане.

Гостям продемонстрировали платья, толстовку и куртки от бренда Dobrova Фото: Виталий ПАРУБОВ

Кисти Марии Добровой принадлежит портрет баронессы Галины де Буар - вице президента дома моды Пьера Кардена. Одна из картин находится в личной коллекции Вячеслава Зайцева.

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