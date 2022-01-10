«Всплеск» эмоций: Модный перформанс прошел в Симферополе

Ткани цвета морской волны - фирменный стиль дизайнера
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Новогодние каникулы в Симферополе завершились выставкой картин и показом одежды от крымской художницы и дизайнера-модельера Марии Добровой.
8 января в симферопольском ресторане представили 12 полотен художницы в стиле абстрактный импрессионизм.
Показ моды прошел 8 января
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Гостям также продемонстрировали платья, толстовку и куртки от бренда Dobrova. Фирменный стиль модельера - качественные ткани цвета морской волны. Венцом перфоманса было черное бархатное платье со шлейфом.
- Много раз прозвучала фраза, что в Крыму тоже есть светская жизнь. У меня уже было множество мероприятий, но выставка «Всплеск» - особенная. Реакция публики подтвердила правильность выбора названия, которое символизирует волну эмоций и поток, - говорит Мария Доброва.
Мария Доброва разрисовывала толстовки прямо на моделях
Фото: Виталий ПАРУБОВ
СПРАВКА «КП»
Мария Доброва - автор перформансов, fashion съемок, участница Digital Fashion Show и недели моды в Милане.
Гостям продемонстрировали платья, толстовку и куртки от бренда Dobrova
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Кисти Марии Добровой принадлежит портрет баронессы Галины де Буар - вице президента дома моды Пьера Кардена. Одна из картин находится в личной коллекции Вячеслава Зайцева.
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