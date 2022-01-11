Россиянин дрался и мешал тушить крупный пожар, чтобы спасти собственные вещи

Дебошир мог спасать спасать товар на арендованной площади. В доме он снимал помещение под склад. Фото: Скриншот из видео

Минувшей ночью во время пожара мужчина устроил дебош. Когда пожарные пытались потушить огонь и эвакуировать всех из дома, он забрался на второй этаж здания и пытался скинуть лестницу. Ялтинец отчаянно отталкивал ее от своего балкона и не давал спасателям МЧС подняться к нему. В итоге дебошира усмирили полицейские и помогли вывести его на улицу.

Пока пожарные «воевали» с неизвестным, под жилым домом собралась целая толпа прохожих, которые засняли инцидент на видео. Кадры дебоша быстро разлетелись по соцсетям, чем вызвали неоднозначную реакцию среди пользователей.

В комментариях под публикацией некоторые предположили, что у крымчанина могла быть паническая атака или так действовали психоактивные вещества. По еще одной версии, мужчина мог спасать товар на арендованной площади. В доме он снимал помещение под склад.

- По предварительным данным, оказавший сопротивление мужчина арендовал в здании помещение под склад и отказывался эвакуироваться, спасая свой товар, - написали в паблике.

Все обстоятельства инцидента выясняются. В МЧС от комментария отказались.

- Да, такая ситуация была. Но мы не можем ника комментировать поведение пострадавших во время пожара, - сказали КП-Крым в ведомстве.

Напомним, ночью в двухэтажном доме в Ялте на улице Киевской произошел сильный пожар. В срочном порядке были эвакуированы все жильцы. Огонь тушили до поздней ночи. На место оперативно прибыла газодымозащитная служба для проверки. Также были привлечены дополнительные силы. Всего последствиями пожара было повреждено 25 квартир, в которых проживает 41 человек, из них 8 детей

Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Прокуратура организовала проверку и собирается проконтролировать соблюдение прав людей, чье имущество сгорело во время пожара.

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