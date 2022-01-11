Крупный пожар в Ялте был полностью ликвидирован в ночь на 11 января

Крупный пожар в Ялте тушили до поздней ночи. Фото: Янина Павленко/telegram

Ночью 10 января крымским спасателям поступила информация о крупном пожаре в Ялте на улице Киевской, 36. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК, информация о происшествии поступила в 20.46 вечера. По уточненной информации произошло возгорание кровли здания.

Двухэтажный дом, из которого в срочном порядке эвакуировали всех жильцов, тушили до поздней ночи. На место оперативно прибыла газодымозащитная служба для проверки. Также были привлечены дополнительные силы. Кроме того, организована работа оперштаба и службы пожаротушения ГУ МЧС России по РК.

Всего было эвакуировано 27 человек, в том числе 6 детей. Спасен один человек. Информации о пострадавших не поступало. Локализовать пожар удалось к 23.22, ликвидировать открытое горение - к 23.53. О полной ликвидации пожара, общая площадь которого составила 800 м кв., информация поступила в 03.10.

- Всего последствиями пожара повреждено 25 квартир, в которых проживает 41 человек, из них 8 детей, - говорится в сообщении.

Восемь человек были отправлены в пункт временного размещения (пансионат «Чехова» в Ялте).

Напомним, в конце декабря 2021 года, в преддверии новогодних праздников, в Ялте произошел не менее масштабный пожар в жилом многоквартирном доме на улице Таврическая. На больничную койку попала женщина с ребенком 2021 года рождения. Жильцов временно расселили в ПВР, а сгоревший дом признали аварийным.

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