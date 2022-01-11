Елки пойдут на переработку Фото: Олег ЗОЛОТО

Основные новогодние праздники уже прошли. Главный символ - елку - обычно дома ставят в декабре. У некоторых пушистые красавицы стоят еще с ноября. Обычно их выносят на свалку. Но можно дать деревьям новую жизнь. Куда сдать новогоднюю елку в Крыму, выясняла «Комсомолка».

Ежегодно после14-го января запускается акция «Елковорот», в рамках которой волонтеры принимают новогодние символы в точках сбора. Потом хвойные попадают на переработку.

- Наша цель - избавить сосновые от попадания на свалку и дать им второй шанс принести пользу. Также мы хотим привлечь внимание к переработке отходов. Так, например, в Симферополе елки отправятся в АНО Центр Сеятели, где будут превращены в щепу и пущены на мульчирование земли для новых растений, - отмечают организаторы акции.

КУДА СДАТЬ НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ

СИМФЕРОПОЛЬ

16 и 23 января с 11.00 до 15.00 растения будут принимать по адресам:

ул. 60 лет Октября, 18 (возле магазина «ПУД»);

ул. Беспалова/Генерала Родионова, 1 (ресторан «Айше»);

Парк Шевченко (за аркой у входа);

ул. Лермонтова, 16 (Крымсоюзпечать);

Проспект Победы, 56 (на парковке у TЦ);

ул. Киевская, 137 (сквер Крымской весны);

ТРК «Меганом» (возле кафе «Чили Пицца»);

Проспект Кирова, 51 (Дворец Пионеров);

ГРЭС, ул. Кржижановского, 24 (МФЦ);

ул. Гагарина, 2A (кинотеатр «Космос»);

Парк Тренева;

Проспект Кирова, 39 (возле РHКБ);

ул. Кечкеметская, 198 (у здания Министерства экологии и природных ресурсов);

Сквер Мира (напротив Тургенева, 52);

ул. Маршала Жукова, 15;

ул. Киевская, 7B;

ул. Севастопольская, 47 (возле остановки);

ул. Павленко (остановка);

ул. Героев Сталинграда, 3А (возле магазина «Яблоко»);

ул. Балаклавская, 69 (возле магазина «ПУД»).

ЯЛТА

Сдать дерево можно 16 и 23 января с 11.00 до 15.00 в сквере им. Шевченко (недалеко от остановки Овощной рынок) и в Пионерском парке.

ЕВПАТОРИЯ

Евпаторийцы могут принести ели 23 января с 12.00 до 16.00 по адресам:

ул. Перекопская, 15 (Канаты в парке);

ул. Интернациональная, 88 (Парковка возле магазина «Фреш»);

пр.т Победы, 81,83 (Сквер между домами);

ул. Интернациональная, 128 (Т-центр, на парковке);

пр. Ленина, 1 (Парк вокруг театра).

ДЖАНКОЙ

Точки приема елок будут работать 16 и 23 января с 11.00 до 15.00 по адресам:

ул. Нестерова д.31 (супермаркет «Петровичъ);

ул. Московская д. 138 А (кафе «Авиатор»);

ул. Ленина д.25 (возле речки Степная);

пер. Спортивный д.5 (у стадиона Авангард);

ул. Розы Люксембург д.16 (городской парк);

ул. Толстого д.17 (возле речки Степная);

ул. Советская д.27 (супермаркет «ПУД»);

ул. Проезжая д.164 (супермаркет «Руслан»);

ул. Титова д.1 (Прощалка);

ул. Гастелло (район западной платформы).

КЕРЧЬ

Время работы пунктов приема - 16 и 23 января с 13.00 до 15.00.

Адреса:

ул. Архитектурная 4, (парковка Дворец культуры «ЮГАН»);

ул. Орджоникидзе 88 (площадь Дворца культуры Корабел);

ул. Ленина 46 (площадь Дворца культуры им.Пушкина со стороны ул.Театральная);

ул. Кирова 89 (парковка возле Центра детского и юношеского творчества);

ул. Ворошилова 37Б (парковка магазина ПУД);

ул. Сморжевского 3А (парковка магазина «Фуршет»);

ул. Победы, 11а (Аршинцево) букетная Мастерская.

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