Елки пойдут на переработку
Фото: Олег ЗОЛОТО
Основные новогодние праздники уже прошли. Главный символ - елку - обычно дома ставят в декабре. У некоторых пушистые красавицы стоят еще с ноября. Обычно их выносят на свалку. Но можно дать деревьям новую жизнь. Куда сдать новогоднюю елку в Крыму, выясняла «Комсомолка».
Ежегодно после14-го января запускается акция «Елковорот», в рамках которой волонтеры принимают новогодние символы в точках сбора. Потом хвойные попадают на переработку.
- Наша цель - избавить сосновые от попадания на свалку и дать им второй шанс принести пользу. Также мы хотим привлечь внимание к переработке отходов. Так, например, в Симферополе елки отправятся в АНО Центр Сеятели, где будут превращены в щепу и пущены на мульчирование земли для новых растений, - отмечают организаторы акции.
СИМФЕРОПОЛЬ
16 и 23 января с 11.00 до 15.00 растения будут принимать по адресам:
ул. 60 лет Октября, 18 (возле магазина «ПУД»);
ул. Беспалова/Генерала Родионова, 1 (ресторан «Айше»);
Парк Шевченко (за аркой у входа);
ул. Лермонтова, 16 (Крымсоюзпечать);
Проспект Победы, 56 (на парковке у TЦ);
ул. Киевская, 137 (сквер Крымской весны);
ТРК «Меганом» (возле кафе «Чили Пицца»);
Проспект Кирова, 51 (Дворец Пионеров);
ГРЭС, ул. Кржижановского, 24 (МФЦ);
ул. Гагарина, 2A (кинотеатр «Космос»);
Парк Тренева;
Проспект Кирова, 39 (возле РHКБ);
ул. Кечкеметская, 198 (у здания Министерства экологии и природных ресурсов);
Сквер Мира (напротив Тургенева, 52);
ул. Маршала Жукова, 15;
ул. Киевская, 7B;
ул. Севастопольская, 47 (возле остановки);
ул. Павленко (остановка);
ул. Героев Сталинграда, 3А (возле магазина «Яблоко»);
ул. Балаклавская, 69 (возле магазина «ПУД»).
ЯЛТА
Сдать дерево можно 16 и 23 января с 11.00 до 15.00 в сквере им. Шевченко (недалеко от остановки Овощной рынок) и в Пионерском парке.
ЕВПАТОРИЯ
Евпаторийцы могут принести ели 23 января с 12.00 до 16.00 по адресам:
ул. Перекопская, 15 (Канаты в парке);
ул. Интернациональная, 88 (Парковка возле магазина «Фреш»);
пр.т Победы, 81,83 (Сквер между домами);
ул. Интернациональная, 128 (Т-центр, на парковке);
пр. Ленина, 1 (Парк вокруг театра).
ДЖАНКОЙ
Точки приема елок будут работать 16 и 23 января с 11.00 до 15.00 по адресам:
ул. Нестерова д.31 (супермаркет «Петровичъ);
ул. Московская д. 138 А (кафе «Авиатор»);
ул. Ленина д.25 (возле речки Степная);
пер. Спортивный д.5 (у стадиона Авангард);
ул. Розы Люксембург д.16 (городской парк);
ул. Толстого д.17 (возле речки Степная);
ул. Советская д.27 (супермаркет «ПУД»);
ул. Проезжая д.164 (супермаркет «Руслан»);
ул. Титова д.1 (Прощалка);
ул. Гастелло (район западной платформы).
КЕРЧЬ
Время работы пунктов приема - 16 и 23 января с 13.00 до 15.00.
Адреса:
ул. Архитектурная 4, (парковка Дворец культуры «ЮГАН»);
ул. Орджоникидзе 88 (площадь Дворца культуры Корабел);
ул. Ленина 46 (площадь Дворца культуры им.Пушкина со стороны ул.Театральная);
ул. Кирова 89 (парковка возле Центра детского и юношеского творчества);
ул. Ворошилова 37Б (парковка магазина ПУД);
ул. Сморжевского 3А (парковка магазина «Фуршет»);
ул. Победы, 11а (Аршинцево) букетная Мастерская.
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