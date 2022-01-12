В Крыму зимой жарче, чем летом. Показываем самых горячих блогерш-красоток полуострова

Мы собрали топ-5 самых сексуальных крымских блогеров, которые стали популярны благодаря своей яркой внешности и пикантным фотографиям. Фото: Архив "КП"

Хоть красота - очень относительное понятие, но есть люди, чья внешность привлекает очень много внимания, а в Instagram собирает целую пачку лайков и восторженных комментариев. К ним в профиль обычно заходят за порцией эстетического вдохновения. Мы собрали топ-5 самых красивых крымских блогеров, которые стали популярны благодаря своей яркой внешности и пикантным фотографиям.

Кучерявая

Фото: kucheryavaya77/ Instagram

Сейчас за ней наблюдает 125 тысяч пар глаз. Большая часть ее аудитории, естественно, мужская. Скромная девушка из Симферополя Алина под ником «кучерявая» уже несколько лет увлекается модой и фотографией. Благодаря необычной внешности и идеальным параметрам она часто постит полуобнаженные фото в купальниках или нижнем белье.

Сандра Рэй

Фото: Сандра Рэй

В инстаграме у Александры около ста тысяч поклонников. Основные направления ее блога – это мода, путешествия и лайфстайл. Брюнетка часто постит фотографии с минимальным количеством одежды и не утруждает себя «глубокими» подписями.

Клубничка

Фото: klubni4ka

Девушка со сладким ником «клубничка» уже давно известна для многих крымчан. У себя в профиле она часто делится секретами красоты, рассказывает о жизни и балует подписчиков интересными фотографиями. Недавно блогер открыла свой онлайн-магазин эксклюзивной одежды, где также часто появляется с провокационными нарядами. В блоге Любовь Кошевая также поднимает тему материнства, но это не мешает ей быть в топе самых сексуальных инстаграмщиц.

Олечка Фомочка

Фото: olechkafomochka

Эпатажная девушка больше известна среди пользователей как «Звездная крымская дочь». В своем блоге Ольга рассказывает о своей жизни и часто делится лайфхаками в сфере красоты и моды.

В инстаграме у Фомочки на сегодняшний день 163 тысячи подписчиков.

Дарья Гайкевич

Фото:Дарья Гайкевич / Instagram

«Даша, почти путешественница». Так назвала себя инста-блогер Дарья. На аудиторию в 20 тысяч подписчиков девушка показывает красивые видео с поездок и пикантные фотографии с фотосетов. Такой контент очень радует фанатов, поэтому под постами всегда можно заметить много лайков и восторженных комментариев.

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