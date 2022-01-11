Ко Дню заповедников на Южном берегу Крыма открыли семь новых горных маршрутов

Мостик на Бирюзовом озере - излюбленное место для фото. Фото: ФГБУ "Заповедный Крым"

Ко Дню заповедников и национальных парков, который в России ежегодно отмечается 11 января, на Южном берегу Крыма открыли семь горных пешеходных маршрутов. Они проложены к памятникам природы в границах Ялтинского горно-лесного заповедника, пользующимся популярностью у туристов.

- Решение об открытии троп принимает научно-технический совет, - уточнили КП-Крым в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым», отвечающего за Ялтинский заповедник. - Открыть к ним доступ просили сами туристы, посещающие природоохранную территорию с однодневным походом.

Маршртут по Курчатовской тропе расчитан на 2 часа. Фото: ФГБУ "Заповедный Крым"

Для доступа к маршрутам Ялтинского заповедника нужно оформить пропуск на сайте «Заповедного Крыма». Причем на каждый отдельно, и отклоняться от выбранного маршрута нельзя. Их количество ограничено тремя в день, и чтобы обойти все природные достопримечательности понадобится не меньше недели.

С 11 января можно оформить пропуск на маршруты к роднику Сиготур, по горному хребту Иограф, на вершину горы Ай-Никола по Курчатовской тропе, к Бирюзовому озеру, к дереву-великану «сосна Палласа», к роднику Бабу-Корыто и роще североамериканских секвойядендронов, а также по через ущелье Уч-Кош к скальному массиву Балан-Кая с выходом в селе Васильевка над Ялтой. Путешествия занимают от получаса до четырех часов.

Родник Бабу-Корыто. Фото: ФГБУ "Заповедный Крым"

- Все новые маршруты уже включены в долгосрочные пропуска для местных жителей с регистрацией в Крыму или Севастополе, - добавили в пресс-службе. - Такой пропуск выдается на год с неограниченным количеством маршрутов.

Сейчас по погодным условиям закрыты Ставрикайская тропа и сеть троп по плато Ай-Петри. Они обледенели, завалены снегом и станут доступны уже весной.

Путь к роднику Сиготур идет через вековой сосновый бор. Фото: ФГБУ "Заповедный Крым"

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