Статусом не вышел: Чем грозит преобразование Ялтинского заповедника в нацпарк

Ялтинский заповедник не доживет до своего 50-летия Фото: Анна КИРИЕНКО

Ялтинский горно-лесной природный заповедник готовится сменить статус на национальный парк. Понижение в природоохранном значении позволит территории развиваться как туристической дестинации, привлечь инвесторов к обустройству инфраструктуры отдыха и применить современные практики освоения природных комплексов. Это в идеале. Фактически удержать баланс между развитием и сохранением курортного потенциала Южного берега Крыма задача не из простых.

ЛЕЧИТЕ ЛЕСОМ

Весь советский санаторно-курортный сектор от Алушты до Фороса опирался на охранный статус горных лесов и создаваемый ими уникальный климат, способный излечить туберкулез. Избежать вырубки и хозяйственной деятельности помогал Крымский курортный парк, часть которого в 70-х годах вошла в Ялтинский заповедник, чтобы в процессе экспансивного рекреационного освоения ЮБК оставить нетронутой природную горно-лесную экосистему. Первые поползновения были предприняты при украинской юрисдикции, когда потребовались новые площади для строительства отельных и жилых комплексов. Предлагалось сдвинуть границы Ялтинского заповедника на север и высвободить от охранного статуса 800 га на Южном берегу. На половину земель претендовала Ялта, чтобы вынести выше поселка Васильевка участок обводной трассы, а существующее Южнобережное шоссе сделать внутригородской дорогой.

Тысячи туристов по заповедной земле поднимаются к Зубцам Ай-Петри Фото: Анна КИРИЕНКО

Реформирование собирались провести через объединение всех заповедных территорий от мыса Айя под Севастополем до Карадага в районе Феодосии в национальный парк площадью в 250 тысяч га. Статус нацпарка позволял определить зоны абсолютной заповедности и зоны рекреации, где возможно строительство объектов туристической инфраструктуры. Эксперты рынка недвижимости говорили о неизбежности вывода земель Ялтинского заповедника под строительство фешенебельных гостиниц и зон элитного отдыха, поскольку горная часть Южного берега с видом на море свободна от бессистемной застройки, и стоимость 1 кв м здесь оценивается в 3-5 тысяч долларов. Однако экологи выступили против, считая, что это приведет к полному исчезновению горного Крыма и Южного берега, как климатического курорта.

СМЕНИЛИ ГРАНИЦЫ

В канун 2012 года появился проект об изменении границ Ялтинского заповедника с 14 523 га до 17 358 га и смещением на север за счет лесов Бахчисарайского района. Пока он проходил все этапы согласования, в стране произошел государственный переворот, а Крым вошел в российское правовое поле. Ялтинский заповедник вместе с Опукским, Казантипским, малым филлофорным полем и Лебяжьими островами перешел в федеральное подчинение и единую дирекцию «Заповедный Крым», которая, первым делом, ввела лимитированное и платное посещение подведомственных территорий, как и положено заповедникам федерального статуса. Стоимость не высокая, всего лишь 150 рублей с человека. Оплата и оформление разрешения дистанционное через сайт учреждения, с годовым абонементом для жителей домов, путь к которым идет через заповедник.

Если есть спрос, значит будут туристические услуги в заповеднике Фото: Анна КИРИЕНКО

Одновременно на заповедной земле стали появляться дополнительные платные услуги, с организацией экстремальных аттракционов, палаточных городков, зон для пикников и веломаршрутов. Апогеем стал глэмпинг на мысе Казантип по цене люксового отеля, куда простым туристам доступ только по пропускам с запретом на морские купания.

- Есть два лагеря - одни за развитие туризма на территории заповедников, другие видят в этом угрозу сохранения природы в нетронутом виде. Но это возможно вдали от населенных пунктов и сложно применить в Крыму, - считает директор «Заповедного Крыма» Андрей Бородин. - Огромное количество туристов обязывает нас к тому, чтобы принимать какие-то решения, дискутировать, ломать копья, но приходить к какому-то знаменателю, чтобы не навредить природе и увеличить количество посетителей на вверенных территориях.

По количеству природных экскурсионных объектов и пешеходных троп Ялтинский заповедник обгоняет остальные природные территории. Едва ли не каждый турист стремится подняться на плато Ай-Петри, посмотреть на акваторию моря летом, покататься на санках и сноубордах зимой.

В курортный сезон на вершину «Зубцы Ай-Петри» поднимается до 2 тысяч человек ежедневно и такое количество туристов обязывает оборудовать, как минимум, места для отдыха и туалеты. А чтобы туристы не сосредотачивались на одной природной территории, нужно создать объекты туристической инфраструктуры.

- Заповедник - это строгий режим, это эталонная территория нетронутой дикой природы, куда вмешательство запрещено, - подчеркивает Бородин. - Нацпарк - это зона регулируемого туризма, которая дает возможность строить инфраструктуру и увеличивать количество маршрутов, виды туристических услуг. На территории нацпарков проходят фестивали, мероприятия, и это приносит доход.

До конца года дирекция подготовит научное обоснование для перевода Ялтинского заповедника в нацпарк. Дальше документ рассмотрит Росзаповедцентр Минприроды РФ, после чего вопрос выйдет на общественное обсуждение. О том, что оно будет непростым, в дирекции «Заповедного Крыма» не сомневаются.

УЧЕНЫХ НЕ СПРОСИЛИ

- Мы обо всем узнаем едва ли не последними, - сетует председатель Крымской ассоциации «Экология и мир», профессор, доктор геолого-минералогических наук Виктор Тарасенко. - Потом спешим что-либо исправить, и это удается не всегда. Я говорил, что нужно поддерживать природоохранные исследования, а на уровне общественного контроля это не всегда эффективно. Особенно в таких фундаментальных вопросах, как заповедные природные ландшафты Крыма. Рисков их потерять много.

Из-за дефицита земли гостиницы строят вплотную к канатной дороге на Ай-Петри Фото: Анна КИРИЕНКО

Ученый призывает не сбрасывать со счетов особенности менталитета и коррупционную составляющую, что позволяет перегораживать заборами природные ландшафты и на месте горных приютов строить закрытые коттеджные поселки. Контроль в заповеднике намного жестче, чем в национальном парке. Дороги, коммуникации, объекты туристического отдыха ориентируются на комфорт и удобство, а не на сохранность экологических связей в природной среде. Сохранность нацпарков за рубежом строится на общей экологической сознательности, когда и в голову не придет обустроить новую дорогу для сокращения расстояния между памятниками природы, или проложить маршруты для джип-туров, игнорируя ареолы обитания диких животных.

- Во время преобразования Крымского природного заповедника в национальный парк хотели под хозяйственную и рекреационную деятельность отвести 40% территории, а оставшуюся разрезать на четыре части дорогами и мчаться там на квадроциклах, чтобы любоваться природой. Но это невыносимые условия для всей живности в заповеднике! - возмущается Тарасенко. - Все таки к мнению ученых прислушались и аппетиты несколько урезали. Мы сторонники максимального сохранения заповедного режима, у нас очень мало таких площадей. К сожалению, на них идет наступление.

Тарасенко напоминает, что хозяйственное освоение Ай-Петринской яйлы приведет к сокращению водосборных площадей и иссушению источников пресной воды, которые так выручают Ялту при обмелении водохранилищ. И рассматривать туристическое развитие природных ландшафтов в разрез с интересами жителей региона недопустимо.

В КОМПЛЕКСЕ

Надо сказать, что заповедный режим в скором времени не станет препятствием для инвестиционной деятельности на его территории. Изменения в федеральное законодательство, позволяющее предоставлять площадки для «экологического туризма», уже прошли первое чтение и готовятся ко второму. Если они будут приняты, то в заповедниках появятся инвестиционные проекты, а в нацпарках - арендованные на 49 лет участки для рекреационной деятельности. Конечно, с обязательствами инвесторов по сохранению природных комплексов. И слово «комплекс» здесь ключевое, поскольку граница между региональным заказником, национальным природным парком, заповедником существует только в официальных головах и бумагах.

Экологическая среда обитания вида, взаимодействие и цепочки в биологических комплексах строятся не по официальным документам и границам, и в истории Крыма есть масса примеров, когда вырытый под здание котлован менял течение подземных рек и в соседнем селе мелело озеро. Что уж говорить о хрупкой природе Южного берега Крыма, где сосны корнями уходят в скальные расщелины, чтобы получить доступ к влаге, а слой почвы меньше метра. Просто голые скалы тоже красиво, но как-то не так.

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