В Севастополе водитель внедорожника принял подростка-блогера за преступника и жестоко его избил

Мужчина за рулем донимал подротска вопросами, но тот решил не вступать в диалог. Фото: Скриншот из видео

На днях в Севастополе произошел неприятный инцидент. Обычный школьник стал жертвой уличного насилия.16-летнего тик-токера по имени Артем сильно избил неизвестный мужчина, а после отобрал телефон.

Инцидент произошел 8 января примерно в шесть часов вечера. Артем шел из дома на остановку, как вдруг возле него остановился джип. Мужчина за рулем начал донимать подростка вопросами. Он хотел узнать, куда он идет и зачем. Парень решил не вступать в диалог с незнакомцем, махнул рукой и пошел дальше, но это не остановило любопытство неизвестного. Он вышел из машины и пошел за парнем, а потом и вовсе схватил подростка и жестоко избил.

Как рассказали КП-Крым в полиции Севастополя, местный житель подумал, что блогер мог оказаться преступником и, пытаясь обезвредить его, за несколько минут нанес множественные удары в область головы и туловища.

- Подозреваемый забрал мобильный телефон подростка, сообщив при этом, что вернет вещь матери либо полиции, после выяснения обстоятельств нахождения пострадавшего в районе дома его проживания, - уточняют в МВД.

Блогер, который шел на остановку с телефоном, показался водителю внедорожника подозрительным. Мужчина решил, что школьник бродит рядом с его домом, замышляя преступление.

Сейчас мужчину поймали. Ему грозит ответственность по статье 112 УК РФ - умышленное причинение травм средней тяжести .

- В настоящее время полицейскими устанавливается наличие камер видеонаблюдения по ходу следования подростка, проводятся следственно-оперативные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего для окончательной квалификации незаконных действий подозреваемого, - заключили в полиции.

Однако сам же пострадавший, известный тик-ток блогер после инцидента продолжает постить шуточные видео в соцсети. О случившемся лишь шутит:

- Ну, хайпанул я норм так.

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