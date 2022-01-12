В Крыму предложили переименовать Евросоюз в Священную Римскую империю

Сергей Аксенов ответил украинским чиновникам. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил вернуть Евросоюзу его «историческое название» - Священная Римская империя. Так он отреагировал на инициативу украинских чиновников переименовать Россию на «Московию».

- Ранее эту «гениальную» мысль озвучили депутаты Львовского горсовета. С одной стороны, экзотические инициативы украинских политиков заставляют вспомнить поговорку про кота, который известно, чем занимается, когда ему нечего делать. С другой – сам факт обсуждения подобных инициатив на официальном уровне – очередное свидетельство того, что Украина не состоялась как государство, - отмечает Сергей Аксенов.

По его мнению, в стране нет идей, которые способны объединить все общество. Кроме того, местным политикам нечего предложить украинцам, кроме русофобии.

- Подобные игры – это палка о двух концах, ведь где «Московия», там и Новороссия, и Малороссия, и Галиция, и Буковина. Кстати, есть предложение для украинских депутатов: надо вернуть Евросоюзу его «историческое название» – Священная Римская империя, - заключил Сергей Аксенов.

Напомним, на Украине уже не раз звучали инициативы о переименовании языка и даже страны. Так, в сентябре прошлого года советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Алексей Арестович предложил назвать страну Русь-Украиной, а государственный язык - «руськой мовой», поскольку он более близок к тому, на котором говорили в Киевской Руси.

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