В Севастополе 16-летний подросток избил свою беременную девушку

Полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Фото: Архив "КП"

В начале недели между парой студентов произошел серьезный конфликт. 16-летний студент севастопольского колледжа избил свою несовершеннолетнюю беременную девушку.

Молодая пара Андрей* и Ирина* почти полгода вместе учились в судостроительном колледже Севастополя. Оба приехали из Евпатории. Когда стало известно, что девушка беременна, возлюбленные съехались и три месяца жили в полной идиллии, но 10 января в их отношениях произошел разлад. Ира и Андрей сильно поссорились, в результате чего парень не выдержал и поднял руку на беременную студентку.

Как рассказали КП-Крым в пресс-службе МВД по Севастополю, подросток ударил девушку в голову и туловище. После того, как студентка уже еле стояла на ногах, Андрей взял все ее документы, сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении.

- Пострадавшей девушке-подростку назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести полученных телесных повреждений и квалификации противоправных действий ее 16-летнего сожителя. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего и местонахождения молодого человека, который с крылся с места происшествия, - добавили в полиции.

После жестокого скандала правоохранители начали проводить проверку. Полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

*Все имена героев изменены.

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